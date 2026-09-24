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CONFUSÃO

Vídeo: guarda municipal de BH atira para o alto em briga na porta de escola

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a Guarda Municipal foi acionada para conter uma confusão generalizada na escola localizada no Bairro Goiânia

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
24/09/2026 12:23

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Agentes da Guarda Municipal foram chamados para conter uma briga generalizada na porta de uma escola municipal de BH
Agentes da Guarda Municipal foram chamados para conter uma briga generalizada na porta de uma escola municipal de BH crédito: Reprodução/redes sociais

A Guarda Municipal de Belo Horizonte foi acionada para conter uma briga generalizada na porta de uma escola municipal no Bairro Goiânia, Região Nordeste da capital, nessa quarta-feira (23/9). Durante a confusão, um agente fez um disparo para o alto, no intuito de dispersar os jovens.

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Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), durante a ocorrência os agentes teriam identificado que um dos envolvidos estava portando uma faca. Na tentativa de conter a briga, um agente municipal foi agredido. 

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“Diante da escalada do tumulto e do risco para outros estudantes, um disparo foi efetuado para o alto, para dispersar as pessoas. Após a intervenção, foi possível controlar a situação e encaminhar os envolvidos à autoridade policial para as providências cabíveis”, informou a PBH, em nota.

A Guarda Municipal disse que os fatos serão apurados pela Corregedoria da instituição. 

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A PBH ainda ressalta que a Secretaria Municipal de Educação desenvolve políticas, programas e ações permanentes voltados à prevenção e ao enfrentamento de violências na Rede Municipal de Educação, “com o objetivo de promover a convivência escolar e garantir ambientes seguros, acolhedores e respeitosos, para todas as crianças e estudantes”.

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