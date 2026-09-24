Vídeo: guarda municipal de BH atira para o alto em briga na porta de escola
Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a Guarda Municipal foi acionada para conter uma confusão generalizada na escola localizada no Bairro Goiânia
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A Guarda Municipal de Belo Horizonte foi acionada para conter uma briga generalizada na porta de uma escola municipal no Bairro Goiânia, Região Nordeste da capital, nessa quarta-feira (23/9). Durante a confusão, um agente fez um disparo para o alto, no intuito de dispersar os jovens.
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Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), durante a ocorrência os agentes teriam identificado que um dos envolvidos estava portando uma faca. Na tentativa de conter a briga, um agente municipal foi agredido.
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“Diante da escalada do tumulto e do risco para outros estudantes, um disparo foi efetuado para o alto, para dispersar as pessoas. Após a intervenção, foi possível controlar a situação e encaminhar os envolvidos à autoridade policial para as providências cabíveis”, informou a PBH, em nota.
A Guarda Municipal disse que os fatos serão apurados pela Corregedoria da instituição.
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A PBH ainda ressalta que a Secretaria Municipal de Educação desenvolve políticas, programas e ações permanentes voltados à prevenção e ao enfrentamento de violências na Rede Municipal de Educação, “com o objetivo de promover a convivência escolar e garantir ambientes seguros, acolhedores e respeitosos, para todas as crianças e estudantes”.