Aulas seguem após áreas de escola de BH serem interditadas

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Os 424 estudantes matriculados na Escola Estadual Helena Pena, no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte, continuam tendo aulas normalmente mesmo após parte do prédio ser interditado pela Defesa Civil por problemas estruturais. As atividades pedagógicas não foram afetadas porque os espaços isolados não são utilizados para as aulas.



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Durante a vistoria realizada na tarde de 16 de setembro no imóvel localizado na Rua Genoveva de Souza, o órgão municipal identificou afundamento de fundação, trincas e rachaduras em paredes, inclusive com anomalias visíveis na parte externa da edificação.

Os problemas foram encontrados em diferentes pontos da unidade, incluindo ambientes como secretaria, supervisão, sala de aula, banheiro, diretoria e auditório.

Após a avaliação, foi emitida uma notificação de risco com medidas que deverão ser adotadas pela responsável pela unidade. Entre elas, está o isolamento preventivo, por meio de barreiras físicas, dos locais afetados ou que possam ser atingidos.

Servidores remanejados

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) informou os servidores que trabalham nesses locais foram remanejados para outras áreas da unidade que estão liberadas para uso.

Segundo a pasta, já existe um projeto aprovado para o reforço estrutural do edifício. Os trâmites necessários estão em andamento para que as obras sejam iniciadas.

A equipe de engenharia da Secretaria e a Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana A, responsável pela coordenação da escola, acompanham a situação em conjunto com a Defesa Civil municipal.

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro