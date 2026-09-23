Professora que esfregou prova no rosto de aluno é demitida

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A professora que esfregou uma prova contra o rosto de um aluno de 8 anos na Escola Estadual Celmar Botelho Duarte, no Bairro Providência, na Região Norte de Belo Horizonte, foi demitida pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. A informação foi confirmada pelo Estado de Minas nesta quarta-feira (2/9).

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Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) afirmou “que a servidora, que atuava sob regime de contrato, foi dispensada do cargo e não faz parte mais do quadro de servidores”.

A SEE também enfatizou que não compactua com eventuais desvios de conduta e que as escolas e os educadores são orientados quanto à postura adequada nas relações interpessoais conforme dispõe o Código de Conduta Ética.

Relembre o caso

Na última quinta-feira (17/9), durante a devolução das avaliações da turma do 3º ano do ensino fundamental, a professora caminhava entre as fileiras de carteiras quando se aproximou do menino, estendeu o braço e esfregou a folha de papel diretamente no rosto do menino diante de toda a turma.

Diante do ato, a família do estudante registrou queixa junto às autoridades policiais e procurou a diretoria da instituição de ensino. As câmeras do circuito interno de videomonitoramento do colégio registraram o episódio, permitindo que a direção confirmasse a conduta violenta cometida pela educadora.

Como medida de proteção ao bem-estar do menor, a escola transferiu o aluno para outra turma e sob a responsabilidade de uma nova professora. A professora que humilhou o menino foi afastada das atividades.

Segundo a mãe da criança, o filho apresentava sinais de inquietação durante as aulas, expressos em idas recorrentes ao banheiro, saídas para beber água e lentidão na finalização das tarefas pedagógicas, motivo pelo qual a família já havia feito contato prévio com a equipe pedagógica. Afirmou, também, que o menino é uma criança inteligente, com facilidade para aprender e que tem boas notas.

O Núcleo de Atendimento Educacional (NAE) foi acionado para prestar suporte psicológico e pedagógico ao estudante, e o relato da família foi formalizado em ata escolar pela direção da unidade.

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A SEE informou que a Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana C, responsável pela coordenação da Escola Estadual Celmar Botelho Duarte adotou, de imediato, todas as providências cabíveis assim que recebeu a denúncia e abriu um Processo Administrativo Simplificado (PAS) para apuração detalhada dos fatos que resultou no desligamento da servidora.