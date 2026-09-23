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Polícia Militar salva bebê engasgada em Santa Luzia

Segundo a corporação, mãe chegou com a criança já inerte e a entregoupara um policial iniciar a manobra de salvamento

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
23/09/2026 13:59

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Policial militar salva bebê de um mês que estava engasgada
Policial militar do 35º Batalhão de Polícia Militar salvou bebê de um mês que estava engasgada crédito: Divulgação/PMMG

Policiais militares socorreram uma bebê de um mês que estava engasgada e sem respirar em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (22/9). 

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Imagens registradas pela câmera de segurança do 35º Batalhão de Polícia Militar (35ºBPM) mostram o momento em que a mãe chega apressada com a filha inerte e pedindo por ajuda, seguida pelo pai da menina. Um policial aparece e imediatamente inicia a manobra de desobstrução das vias aéreas. 

Em seguida, outros policiais aparecem e prestam apoio ao atendimento e aos pais. Depois de alguns momentos, a bebê volta a respirar e a chorar. É possível ver, também, que ela volta a se movimentar. 

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Segundo a corporação, a bebê foi encaminhada em uma viatura à UPA São Benedito, acompanhada pelos pais em seu veículo particular. Na unidade de saúde, recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi liberada com os sinais vitais estáveis.

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