‘Maior dor que já senti’: viúva lamenta morte de empresário mineiro

“Essa é sem dúvida a maior dor que eu já senti na vida.” Foi assim que a jornalista Lívia Avelar descreveu o acidente que envolveu o marido, o empresário mineiro Bruno Avelar, morto na queda de um helicóptero que também vitimou o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, em Santa Catarina.

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Em uma publicação emocionada nas redes sociais, Lívia falou sobre a dificuldade de lidar com a morte do marido e relembrou os momentos vividos ao lado dele.

“Meu amor, minha vida… essa é sem dúvida a maior dor que eu já senti na vida. Ainda não consigo entender, explicar ou pensar que já não terei você aqui ao lado. Você foi o meu maior presente e mesmo em pouco tempo nós vivemos os melhores dias das nossas vidas”, escreveu.

Na sequência, a jornalista afirmou que aprendeu muito com Bruno e lamentou não poder continuar compartilhando a vida com o empresário. “Eu aprendi tanto com você! E como eu gostaria de ter aprendido mais… A vida é realmente um sopro, e será muito difícil conviver com a sua ausência, pois sua presença preenchia cada espaço da nossa casa”, publicou.

Lívia encerrou a homenagem falando sobre a fé e declarando amor ao marido. “Meu consolo hoje é que você está na eternidade aos braços do Pai. Eu te amo eternamente! Obrigada, mil vezes obrigada!”, escreveu.

Velório será em Belo Horizonte

Além da homenagem, Lívia informou que Bruno Avelar será velado em Belo Horizonte nesta quinta-feira (24/9). Os detalhes sobre horário e local da cerimônia ainda serão divulgados pela família.

“O velório acontecerá na quinta-feira pela manhã em Belo Horizonte. Amanhã postaremos todas as informações oficiais!”, informou.

Bruno estava no helicóptero que desapareceu na segunda-feira (21/9), na Serra de Santa Catarina. A aeronave foi localizada na manhã dessa terça-feira (22). Cinco pessoas que estavam a bordo foram encontradas mortas.

Entre as vítimas estava também o cantor Rick, conhecido pela dupla sertaneja Rick & Renner. Além de Bruno Avelar e Rick, estavam na aeronave o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Quem era Bruno Avelar

Natural de Belo Horizonte, Bruno Avelar construiu uma carreira voltada ao empreendedorismo, networking e organização de eventos. Ele era fundador do projeto “O Poder do Network” e também atuava como palestrante e escritor.

Ao longo da trajetória profissional, ganhou projeção no segmento de conexões empresariais e participou de eventos no Brasil e no exterior. Avelar também mantinha relação próxima com personalidades e empresários e atuava como apresentador em eventos beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr.

O que é o projeto 'O Poder do Network'?

O projeto "O Poder do Network" é a principal iniciativa de Avelar e funciona como uma plataforma para a realização de encontros exclusivos. O objetivo é criar um ambiente propício para que empresários de diferentes setores possam fechar negócios, encontrar investidores e estabelecer parcerias estratégicas em um formato de imersão.

Os eventos já aconteceram em diversas cidades no Brasil e no exterior, reunindo centenas de participantes. A proposta se diferencia por oferecer acesso direto a grandes executivos, artistas e influenciadores, algo que Avelar cultiva através de sua própria rede de contatos, que inclui figuras como o cantor Rick.

Por que Bruno Avelar recebeu o green card?

Um dos marcos na carreira de Avelar foi a conquista do green card, o visto de residência permanente nos Estados Unidos. Sua aprovação foi baseada em uma categoria destinada a profissionais com habilidades notáveis, cujo trabalho é considerado de interesse nacional para o governo americano.

Para obter o visto, o empresário precisou comprovar que seu trabalho com networking tinha um impacto significativo e relevante, contribuindo para a economia e o desenvolvimento de negócios também em solo norte-americano. A aprovação é vista como um reconhecimento oficial da importância e do alcance de seu trabalho.

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Qual a relação com o cantor Rick?

Avelar e o cantor sertanejo Rick são amigos e parceiros comerciais. O músico é um dos participantes frequentes dos eventos organizados pelo empresário e utiliza a plataforma para expandir seus próprios negócios e contatos fora do meio artístico. A presença de ambos no mesmo helicóptero evidencia a proximidade da relação, que une amizade e interesses profissionais.