Buscas por pescador desaparecido entram no 3º dia em Patos de Minas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) realiza a busca por um homem de 58 anos que está desaparecido desde segunda-feira (21/9) na região da comunidade de Bebedouro das Posses, zona rural de Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a corporação, há indícios de que ele possa ter se afogado no Rio Paranaíba. Familiares relataram aos bombeiros que a vítima, que tem o costume de pescar, saiu de casa na tarde de segunda-feira e não retornou.

Durante a operação, os militares realizaram buscas ao longo das margens do rio, com o apoio de familiares, e buscas submersas em pontos considerados estratégicos.

Devido à redução das condições de visibilidade, as atividades foram suspensas ao final da tarde. Até o encerramento dos trabalhos, o homem ainda não havia sido localizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O CBMMG afirmou que as buscas estão sendo retomadas nesta quarta-feira (23/9).