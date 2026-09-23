Buscas por pescador desaparecido entram no 3º dia em Patos de Minas
Operação de resgate conta com mergulhadores e varredura nas margens do Rio Paranaíba. Saiba o que se sabe até agora sobre o sumiço do morador de 58 anos
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O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) realiza a busca por um homem de 58 anos que está desaparecido desde segunda-feira (21/9) na região da comunidade de Bebedouro das Posses, zona rural de Patos de Minas, no Alto Paranaíba.
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De acordo com a corporação, há indícios de que ele possa ter se afogado no Rio Paranaíba. Familiares relataram aos bombeiros que a vítima, que tem o costume de pescar, saiu de casa na tarde de segunda-feira e não retornou.
Durante a operação, os militares realizaram buscas ao longo das margens do rio, com o apoio de familiares, e buscas submersas em pontos considerados estratégicos.
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Devido à redução das condições de visibilidade, as atividades foram suspensas ao final da tarde. Até o encerramento dos trabalhos, o homem ainda não havia sido localizado.
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O CBMMG afirmou que as buscas estão sendo retomadas nesta quarta-feira (23/9).