PRF evita morte de trabalhador em MG após duas paradas cardiorrespiratórias

Um trabalhador de 32 anos foi socorrido por policiais rodoviários federais após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias na manhã desta terça-feira (22/9), em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba. A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou manobras de reanimação e levou o homem em uma viatura até o Hospital Regional de Patos de Minas, onde ele foi estabilizado.

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A ocorrência começou quando um Jeep chegou à Unidade Operacional da PRF na cidade. Uma mulher que estava no veículo informou aos policiais que o colega de trabalho estava convulsionando e apresentava sinais de uma possível parada cardiorrespiratória.

Os agentes retiraram o homem do automóvel e avaliaram o estado de saúde dele. Ao constatarem a parada cardiorrespiratória, iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), com compressões torácicas. A respiração foi restabelecida.

Diante da gravidade do quadro, os policiais colocaram o trabalhador na viatura e seguiram em deslocamento de emergência para o Hospital Regional. Durante o trajeto, porém, ele sofreu uma segunda parada cardiorrespiratória.

A equipe interrompeu o deslocamento no início da Avenida JK, no município, e retomou as manobras de reanimação. Após as compressões torácicas, o homem voltou a respirar.

Os policiais continuaram o deslocamento de emergência até o hospital. Na unidade de saúde, o trabalhador recebeu atendimento médico e foi estabilizado.

Natural do Maranhão, o homem trabalhava em uma empresa localizada na zona rural de Patos de Minas.

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Segundo a PRF, a atuação dos policiais foi fundamental para manter o trabalhador com vida até a chegada ao atendimento hospitalar.