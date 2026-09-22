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ALTO PARANAÍBA

PRF evita morte de trabalhador em MG após duas paradas cardiorrespiratórias

Trabalhador de 32 anos foi socorrido por policiais rodoviários federais na manhã desta terça-feira (22/9), em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba

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Repórter
22/09/2026 21:24

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Vítima foi levada para o Hospital Regional Antônio Dias
Vítima foi levada para o Hospital Regional Antônio Dias crédito: PRF/Divulgação

Um trabalhador de 32 anos foi socorrido por policiais rodoviários federais após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias na manhã desta terça-feira (22/9), em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba. A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou manobras de reanimação e levou o homem em uma viatura até o Hospital Regional de Patos de Minas, onde ele foi estabilizado.

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A ocorrência começou quando um Jeep chegou à Unidade Operacional da PRF na cidade. Uma mulher que estava no veículo informou aos policiais que o colega de trabalho estava convulsionando e apresentava sinais de uma possível parada cardiorrespiratória.

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Os agentes retiraram o homem do automóvel e avaliaram o estado de saúde dele. Ao constatarem a parada cardiorrespiratória, iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), com compressões torácicas. A respiração foi restabelecida.

Diante da gravidade do quadro, os policiais colocaram o trabalhador na viatura e seguiram em deslocamento de emergência para o Hospital Regional. Durante o trajeto, porém, ele sofreu uma segunda parada cardiorrespiratória.

A equipe interrompeu o deslocamento no início da Avenida JK, no município, e retomou as manobras de reanimação. Após as compressões torácicas, o homem voltou a respirar.

Os policiais continuaram o deslocamento de emergência até o hospital. Na unidade de saúde, o trabalhador recebeu atendimento médico e foi estabilizado.

Natural do Maranhão, o homem trabalhava em uma empresa localizada na zona rural de Patos de Minas.

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Segundo a PRF, a atuação dos policiais foi fundamental para manter o trabalhador com vida até a chegada ao atendimento hospitalar.

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