Estômago gigante é atração de shopping de BH

Uma estrutura inflável que reproduz o estômago humano será montada no Minas Shopping, na região Nordeste de Belo Horizonte. A iniciativa gratuita permite ao público entrar na instalação para entender o sistema digestivo de forma interativa, e estará disponível a partir desta sexta-feira (25/9) até domingo (27/9).

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A atração faz parte do projeto “Por Dentro da Gastro – Pocket”, promovido pela Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG). O evento acontece das 10h às 22h, com o objetivo de levar conhecimento médico-científico para o público, obtendo uma visibilidade maior do que em hospitais e clínicas.

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A proposta é inserir a educação em saúde na rotina das pessoas. Nesta edição, a experiência será concentrada no módulo “Estômago”. A instalação cenográfica ajuda os visitantes a compreenderem o funcionamento do órgão e algumas das principais condições que o afetam.

Especialistas para orientar o público

Durante a programação, representantes da Associação Mineira de Gastroenterologia (AMG), estudantes de medicina e residentes estarão presentes para esclarecer dúvidas sobre sintomas, prevenção e cuidados com a saúde digestiva.

O estômago pode ser afetado por condições como gastrites, úlceras e a infecção pela bactéria Helicobacter pylori. Sintomas como dor recorrente, sensação persistente de estômago cheio, náuseas ou perda de peso sem causa aparente não devem ser ignorados.

Quando persistentes, esses sinais precisam ser investigados por um profissional de saúde. A ação também busca combater a desinformação, oferecendo conteúdos respaldados por entidades científicas e especialistas da área.

“A informação qualificada é uma das principais ferramentas de prevenção. Ao aproximar especialistas da população em um ambiente acessível, criamos oportunidades para esclarecer dúvidas e incentivar a busca por atendimento médico no momento adequado”, destaca o Dr. Áureo Delgado, presidente da FBG.

Além do conteúdo educativo, a estrutura inflável oferece um forte impacto visual, permitindo que crianças, jovens e adultos tenham contato com o tema de forma leve. A iniciativa conta com o apoio da Associação Mineira de Gastroenterologia (AMG) e o patrocínio da EMS.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata