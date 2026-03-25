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Estômago estufado: o que seu corpo pode estar tentando dizer

De gases a estresse, entenda as causas comuns do inchaço abdominal e saiba como aliviar esse desconforto com dicas simples e eficazes

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
25/03/2026 12:17

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Estômago estufado: o que seu corpo pode estar tentando dizer
O sistema digestivo, aqui ilustrado, é o ponto central para entender as causas e o tratamento do estômago estufado. crédito: TrueCreatives

Sentir o estômago estufado é uma queixa comum que pode causar grande desconforto. Essa sensação de plenitude e aperto no abdômen, muitas vezes acompanhada de gases, pode ter diversas causas, desde hábitos alimentares até condições de saúde subjacentes. Entender o que seu corpo está tentando sinalizar é o primeiro passo para encontrar alívio.

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Principais causas do estômago estufado

Excesso de gases

A causa mais frequente do inchaço é o acúmulo de gases no trato gastrointestinal. Isso pode ocorrer pela ingestão de ar ao comer ou beber rápido, ou pela fermentação de certos alimentos por bactérias intestinais, como feijão, brócolis e bebidas gaseificadas.

Constipação

Quando o trânsito intestinal está lento, as fezes permanecem mais tempo no cólon, dificultando a passagem dos gases e aumentando a pressão e o inchaço na região abdominal. A constipação é caracterizada por evacuações infrequentes, geralmente menos de três vezes por semana.

Intolerância à lactose

Pessoas com intolerância à lactose não produzem lactase, a enzima necessária para digerir o açúcar do leite. O consumo de laticínios pode levar a sintomas como inchaço, gases e diarreia.

Síndrome do Intestino Irritável (SII)

A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é um distúrbio funcional crônico que afeta o intestino grosso. O inchaço é um dos sintomas mais comuns, juntamente com dor abdominal, cólicas, gases e alterações nos hábitos intestinais (diarreia, constipação ou ambos).

Gastroparesia

Também conhecida como digestão lenta, a gastroparesia é uma condição em que o estômago não esvazia seu conteúdo no ritmo adequado. Isso pode causar uma sensação prolongada de estômago cheio, náuseas e inchaço, sendo mais comum em pessoas com diabetes.

Retenção de líquidos

O consumo excessivo de sódio pode fazer com que o corpo retenha mais água, resultando em inchaço não apenas no abdômen, mas em outras partes do corpo. Flutuações hormonais, especialmente durante o ciclo menstrual, também são uma causa comum.

Pessoa segurando o abdômen, com sobreposição do sistema digestivo e estômago em destaque.
O estômago estufado, que causa desconforto e dor abdominal, pode ter diversas causas e é tema central da matéria.Ionut Dabija's Images

Estresse

A conexão cérebro-intestino é poderosa. O estresse e a ansiedade podem afetar a motilidade intestinal e aumentar a sensibilidade do sistema digestivo, contribuindo para o inchaço e outros desconfortos gastrointestinais.

Dicas para aliviar o inchaço

Pequenas mudanças no estilo de vida podem fazer uma grande diferença:

  • Coma devagar e mastigue bem os alimentos;

  • Identifique e evite alimentos que desencadeiam o inchaço;

  • Beba bastante água ao longo do dia;

  • Pratique atividades físicas regularmente para estimular o trânsito intestinal;

  • Gerencie o estresse com técnicas de relaxamento, como meditação ou ioga.

Quando o estufamento pode indicar algo mais sério

Embora geralmente inofensivo, o inchaço abdominal persistente ou acompanhado de outros sintomas deve ser avaliado por um médico. Procure ajuda se você apresentar:

Este artigo foi gerado e editado por inteligências artificiais com base em fontes de saúde confiáveis. As informações não substituem a consulta com um profissional de saúde.

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