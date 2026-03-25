Estômago estufado: o que seu corpo pode estar tentando dizer
De gases a estresse, entenda as causas comuns do inchaço abdominal e saiba como aliviar esse desconforto com dicas simples e eficazes
compartilheSIGA
Sentir o estômago estufado é uma queixa comum que pode causar grande desconforto. Essa sensação de plenitude e aperto no abdômen, muitas vezes acompanhada de gases, pode ter diversas causas, desde hábitos alimentares até condições de saúde subjacentes. Entender o que seu corpo está tentando sinalizar é o primeiro passo para encontrar alívio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Dispepsia atinge milhões de brasileiros e pode esconder doenças mais graves
Mudanças na alimentação ajudam a controlar gastrite e refluxo
Principais causas do estômago estufado
Excesso de gases
A causa mais frequente do inchaço é o acúmulo de gases no trato gastrointestinal. Isso pode ocorrer pela ingestão de ar ao comer ou beber rápido, ou pela fermentação de certos alimentos por bactérias intestinais, como feijão, brócolis e bebidas gaseificadas.
Constipação
Quando o trânsito intestinal está lento, as fezes permanecem mais tempo no cólon, dificultando a passagem dos gases e aumentando a pressão e o inchaço na região abdominal. A constipação é caracterizada por evacuações infrequentes, geralmente menos de três vezes por semana.
Intolerância à lactose
Pessoas com intolerância à lactose não produzem lactase, a enzima necessária para digerir o açúcar do leite. O consumo de laticínios pode levar a sintomas como inchaço, gases e diarreia.
Síndrome do Intestino Irritável (SII)
A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é um distúrbio funcional crônico que afeta o intestino grosso. O inchaço é um dos sintomas mais comuns, juntamente com dor abdominal, cólicas, gases e alterações nos hábitos intestinais (diarreia, constipação ou ambos).
Gastroparesia
Também conhecida como digestão lenta, a gastroparesia é uma condição em que o estômago não esvazia seu conteúdo no ritmo adequado. Isso pode causar uma sensação prolongada de estômago cheio, náuseas e inchaço, sendo mais comum em pessoas com diabetes.
Retenção de líquidos
O consumo excessivo de sódio pode fazer com que o corpo retenha mais água, resultando em inchaço não apenas no abdômen, mas em outras partes do corpo. Flutuações hormonais, especialmente durante o ciclo menstrual, também são uma causa comum.
Estresse
A conexão cérebro-intestino é poderosa. O estresse e a ansiedade podem afetar a motilidade intestinal e aumentar a sensibilidade do sistema digestivo, contribuindo para o inchaço e outros desconfortos gastrointestinais.
Dicas para aliviar o inchaço
Pequenas mudanças no estilo de vida podem fazer uma grande diferença:
Coma devagar e mastigue bem os alimentos;
Identifique e evite alimentos que desencadeiam o inchaço;
Beba bastante água ao longo do dia;
Pratique atividades físicas regularmente para estimular o trânsito intestinal;
Gerencie o estresse com técnicas de relaxamento, como meditação ou ioga.
Quando o estufamento pode indicar algo mais sério
Embora geralmente inofensivo, o inchaço abdominal persistente ou acompanhado de outros sintomas deve ser avaliado por um médico. Procure ajuda se você apresentar:
Dor abdominal intensa ou contínua;
Perda de peso inexplicada;
Sangue nas fezes ou vômito;
Febre;
Diarreia ou vômitos persistentes;
Mudanças significativas e persistentes no padrão de evacuações.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Este artigo foi gerado e editado por inteligências artificiais com base em fontes de saúde confiáveis. As informações não substituem a consulta com um profissional de saúde.