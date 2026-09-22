Vídeo: cachorro caramelo leva bolsa de entregador em MG e "crime" viraliza

Um cachorro vira-lata caramelo virou o protagonista de uma cena inusitada em João Pinheiro, no Noroeste de Minas, e acabou viralizando nas redes sociais.

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O animal aproveitou um momento de distração de um entregador de gás, pegou a bolsa de trabalho que estava próxima à motocicleta e saiu carregando o objeto pela rua. O episódio aconteceu na sexta-feira (18/9), no Bairro Aeroporto.

O entregador estava de costas para a motocicleta quando o cachorro se aproximou. Nas imagens, o animal aparece chegando perto da bolsa, que estava no chão, e a abocanha antes de deixar o local. O entregador só percebeu o desaparecimento depois de concluir a cobrança.

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A dúvida foi esclarecida quando o morador verificou as imagens da câmera de segurança. O vídeo mostrou que o responsável pelo sumiço tinha quatro patas. Dentro da bolsa tinha comprovantes de pagamentos dos clientes.