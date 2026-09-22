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"LADRÃO" DE 4 PATAS

Vídeo: cachorro caramelo leva bolsa de entregador em MG e "crime" viraliza

Animal aproveitou momento de distração de um entregador de gás, pegou a bolsa de trabalho que estava próxima à motocicleta e saiu carregando o item pela rua em João Pinheiro

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Repórter
22/09/2026 20:15 - atualizado em 22/09/2026 20:16

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Câmera de segurança registrou o episódio inusitado
Câmera de segurança registrou o episódio inusitado crédito: Redes sociais/Reprodução

Um cachorro vira-lata caramelo virou o protagonista de uma cena inusitada em João Pinheiro, no Noroeste de Minas, e acabou viralizando nas redes sociais. 

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O animal aproveitou um momento de distração de um entregador de gás, pegou a bolsa de trabalho que estava próxima à motocicleta e saiu carregando o objeto pela rua. O episódio aconteceu na sexta-feira (18/9), no Bairro Aeroporto.

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O entregador estava de costas para a motocicleta quando o cachorro se aproximou. Nas imagens, o animal aparece chegando perto da bolsa, que estava no chão, e a abocanha antes de deixar o local. O entregador só percebeu o desaparecimento depois de concluir a cobrança.

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A dúvida foi esclarecida quando o morador verificou as imagens da câmera de segurança. O vídeo mostrou que o responsável pelo sumiço tinha quatro patas. Dentro da bolsa tinha comprovantes de pagamentos dos clientes.

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