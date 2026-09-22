ANTT suspende testes de radares de velocidade média no Brasil

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) suspendeu os testes de radares que medem velocidade média, que tinham sido anunciados há dez dias.

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Segundo a agência reguladora, a suspensão é temporária. Ela ocorre para ajustes na sinalização e na comunicação aos usuários.

Em Minas, os equipamentos seriam instalados nas BRs 050, 381, 040 e 116

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a ANTT autorizou teste de radar que mede a velocidade média em oito estados. Entre os locais escolhidos estava um trecho da ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro.

Os experimentos seriam em rodovias sob concessão privada - não havia nenhum trecho em São Paulo.

Os locais constam em uma série de autorizações emitidas pela Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (Surod) e publicadas no Diário Oficial da União do último dia 11.

No caso da ponte Rio-Niterói, os radares estavam previstos para um trecho de nove quilômetros, sentido Rio de Janeiro.

Radares

Conforme a agência reguladora, quando forem realizados, os testes serão avaliados em condições reais de operação para se verificar a confiabilidade dos dados, funcionamento dos equipamentos e comportamento dos motoristas.

Nesta etapa não haveria multa aos condutores flagrados acima da velocidade permitida. O prazo dos testes seria de 180 dias.

A fiscalização por medição da velocidade média busca combater o chamado "efeito canguru", quando o motorista reduz a velocidade apenas ao passar por um radar e acelera logo em seguida.

Esse modelo é comum em países da Europa, como Itália, Espanha, Portugal e Reino Unido.

O assunto não é novo no Brasil. Desde 2015, ao menos quatro projetos foram apresentados na Câmara dos Deputados, sem nunca se tornar regra do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No mais recente deles, a velocidade média foi colocada em um projeto de segurança viária, que tramita há cerca de dois anos. Não há previsão para ser votado.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) testou a fiscalização por velocidade média na cidade de São Paulo em 2017, durante a gestão João Doria (na época no PSDB). A medição ocorreu nas avenidas 23 de Maio, Jacu-Pêssego e dos Bandeirantes, além da marginal Tietê.

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Só no primeiro mês, 230 mil veículos foram flagrados acima da velocidade. Esses motoristas receberam notificações educativas sobre o comportamento.