Obras no Metrô BH: veja o funcionamento da Linha 2

O Metrô de BH está passando por intervenções para ampliação. Após décadas de promessa, as estações Nova Suíça e Amazonas, as duas primeiras da Linha 2 do Metrô de Belo Horizonte, foram inauguradas em julho de 2026 e já estão em operação. A abertura marca o início da expansão do sistema de transporte sobre trilhos, que ligará a capital à região do Barreiro.

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Como está funcionando a Linha 2 atualmente?

As estações Nova Suíça e Amazonas operam em fase de adaptação, com horários ampliados progressivamente. A operação assistida, que segue o padrão de outros metrôs no Brasil, foi planejada em três etapas:

Julho a Setembro: funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Outubro: horário ampliado para o período regular, das 5h15 às 23h, em dias úteis.

A partir de Novembro: operação plena, com funcionamento diário, incluindo fins de semana e feriados.

As duas paradas foram entregues com quase dois anos de antecedência em relação ao cronograma original, que previa a conclusão para março de 2028.

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Quais são as próximas estações da Linha 2?

A Linha 2 do metrô terá um total de sete estações ao longo de seus 10,5 quilômetros de extensão. Além das duas já em funcionamento, outras cinco estão em obras, com previsão de entrega até 2028. A configuração completa da linha será:

Nova Suíça (inaugurada)

Amazonas (inaugurada)

Nova Gameleira

Nova Cintra

Vista Alegre

Ferrugem

Barreiro

Como a expansão vai impactar o transporte em BH?

A ativação completa da Linha 2 promete transformar a mobilidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte, conectando diretamente o Barreiro, um dos principais centros populacionais e comerciais, à área central através da integração com a Linha 1 na estação Nova Suíça. A expectativa é que o novo trecho completo beneficie cerca de 56 mil passageiros por dia, modernizando uma infraestrutura de transporte público que permaneceu décadas sem expansão.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata