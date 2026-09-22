Metrô de BH receberá 24 novos trens; veja quais devem operar ainda em 2026

A modernização do metrô de Belo Horizonte avança após anos de promessa, com a chegada progressiva de uma nova frota de 24 trens, totalizando 34. Dentre eles, seis dos trens adquiridos recentemente já estão em operação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A previsão é que todas as composições sejam entregues até o fim deste ano e que 14 devem estar em circulação até dezembro, segundo o diretor-geral do Metrô BH, Júlio Freitas, nessa segunda-feira (21/9).

Essa renovação faz parte de um plano mais amplo de melhorias no sistema, que inclui a aguardada expansão da Linha 2. A medida visa aumentar a eficiência para os milhares de passageiros que utilizam o serviço diariamente.

Leia Mais

Como são os novos trens do metrô de BH?

Os novos trens do metrô de BH são composições mais modernas, equipadas com ar-condicionado, comunicação digital com os passageiros e passagem livre entre os vagões. O projeto prioriza a acessibilidade, com espaços dedicados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de um sistema de segurança avançado.

Segundo responsáveis, as principais características dos novos veículos incluem:

Sistema de ar-condicionado em todos os vagões;

Passagem interna livre entre os carros, permitindo melhor distribuição dos passageiros;

Painéis de LED e monitores para informações sobre viagens e estações;

Espaços reservados para cadeiras de rodas e pessoas com mobilidade reduzida;

Câmeras de vigilância internas para maior segurança.

O que muda com a expansão da Linha 2?

A aquisição dos 24 novos trens é fundamental para viabilizar a operação da aguardada Linha 2 do metrô. O projeto prevê a construção de sete novas estações em um trecho de 10,5 km, conectando a região Oeste ao Barreiro. Com as obras em andamento, as duas primeiras estações da nova linha, Nova Suíça e Amazonas, foram inauguradas em julho de 2026, e o restante do trajeto está previsto para 2028.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata