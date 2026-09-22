Nova Gameleira, Cintra e Vista Alegre: veja nova fase das obras do Metrô BH

As obras de expansão da Linha 2 do metrô de Belo Horizonte avançam em três novas frentes de trabalho nas futuras estações Nova Gameleira, Cintra e Vista Alegre. O avanço ocorre após a inauguração das duas primeiras paradas do trecho, Nova Suíça e Amazonas, em julho de 2026, dando sequência ao projeto que é promessa há décadas. Os canteiros, instalados na Região Oeste da capital, apresentam diferentes estágios de desenvolvimento, com equipes mobilizadas em serviços de terraplanagem e na preparação das fundações.

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Qual o estágio das obras?

Na futura estação Nova Gameleira, os trabalhos estão concentrados na terraplanagem e na execução das fundações profundas. Essa etapa inicial é crucial para garantir a estabilidade da estrutura que abrigará a nova parada do metrô. As atividades no local envolvem a movimentação de terra para nivelar a área e a perfuração do solo para a instalação de estacas de sustentação. A estação está localizada próximo à linha férrea já existente, o que exige uma logística cuidadosa para não interferir na operação atual.

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Embora a mobilização para as estruturas tenha começado nesta semana, trabalhos preparatórios, como remanejamento de vias, drenagem e movimentação de terra, já vinham sendo realizados anteriormente na região.

A estação Cintra também se encontra na fase de terraplanagem, mas com o início dos preparativos para as contenções do terreno. Operários e máquinas atuam na remoção de solo e na modelagem da área onde serão erguidas as plataformas e as estruturas de acesso para os passageiros. O progresso nesta frente é visível e segue o cronograma estabelecido para as fundações, que são a base para toda a edificação.

O canteiro de obras da estação Vista Alegre está em uma fase semelhante às demais, com foco nos serviços de terraplanagem. A limpeza e a preparação do terreno são as atividades predominantes no momento, abrindo caminho para o início das escavações e fundações.

O que a expansão da Linha 2 do Metrô representa?

A ampliação da Linha 2 é um projeto que prevê a construção de 10,5 quilômetros de nova via e sete novas estações — Nova Suíça, Amazonas, Nova Gameleira, Nova Cintra, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro —, conectando a estação Calafate ao Barreiro.

O investimento total para a modernização e expansão do sistema é de R$ 3,7 bilhões. Quando completa, a nova linha deve transportar cerca de 50 mil passageiros por dia, conectando aproximadamente 90 bairros. A expectativa é que o novo trecho beneficie diretamente milhares de moradores da Região Oeste e do Barreiro, reduzindo o tempo de deslocamento e melhorando a mobilidade urbana em Belo Horizonte.

A previsão de entrada em operação das estações Nova Gameleira, Nova Cintra e Vista Alegre é para 2027. Já as duas últimas paradas do projeto, Ferrugem e Barreiro, têm conclusão prevista para 2028.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata