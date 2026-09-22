Homem é encontrado morto em bairro de BH; dívida pode ter sido motivação

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem, de 52 anos, foi encontrado morto na Rua Júlio César, na altura do número 48, no Bairro Granja Werneck, na Região Norte de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (22/9). Até o momento ninguém foi preso.

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Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h56. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima caída no chão, cercada por moradores da região, apresentando sangramento massivo e já sem sinais vitais.

Testemunhas disseram apenas que o homem era conhecido no bairro por um apelido, mas, por temor de retaliações, preferiram não dar mais detalhes aos policiais sobre o ocorrido.

A irmã da vítima esteve no local e prestou depoimento aos militares. Ela relatou ter sido informada por moradores sobre a identidade do autor e a possível motivação do homicídio.

De acordo com o relato, o irmão trabalhava recolhendo materiais recicláveis em parceria com o suspeito, de 57 anos, e teria pegado uma quantia em dinheiro emprestada com ele, o que gerou um desentendimento entre os dois.

A testemunha guiou os policiais até a casa do irmão e, em seguida, ao endereço do suspeito. No local, as autoridades encontraram um canivete com marcas de sangue. O material foi recolhido e passará por análise para determinar se o sangue pertence à vítima ou ao autor.

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O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso foi registrado e encaminhado para a 2ª Central Estadual do Plantão Digital, que ficará responsável pelas investigações e pelas buscas ao suspeito.