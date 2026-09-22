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violência na capital

Homem é encontrado morto em bairro de BH; dívida pode ter sido motivação

Segundo relato de testemunha, vítima era catador de recicláveis e teria pegado dinheiro emprestado com o suspeito

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
22/09/2026 18:17

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Viatura da PMMG
Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de homicídio na Rua Júlio César, no Bairro Granja Werneck, na Região Norte de BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem, de 52 anos, foi encontrado morto na Rua Júlio César, na altura do número 48, no Bairro Granja Werneck, na Região Norte de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (22/9). Até o momento ninguém foi preso.

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Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h56. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima caída no chão, cercada por moradores da região, apresentando sangramento massivo e já sem sinais vitais.

Testemunhas disseram apenas que o homem era conhecido no bairro por um apelido, mas, por temor de retaliações, preferiram não dar mais detalhes aos policiais sobre o ocorrido.

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A irmã da vítima esteve no local e prestou depoimento aos militares. Ela relatou ter sido informada por moradores sobre a identidade do autor e a possível motivação do homicídio.

De acordo com o relato, o irmão trabalhava recolhendo materiais recicláveis em parceria com o suspeito, de 57 anos, e teria pegado uma quantia em dinheiro emprestada com ele, o que gerou um desentendimento entre os dois.

A testemunha guiou os policiais até a casa do irmão e, em seguida, ao endereço do suspeito. No local, as autoridades encontraram um canivete com marcas de sangue. O material foi recolhido e passará por análise para determinar se o sangue pertence à vítima ou ao autor.

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O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso foi registrado e encaminhado para a 2ª Central Estadual do Plantão Digital, que ficará responsável pelas investigações e pelas buscas ao suspeito.

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