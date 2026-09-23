‘Bolotinha’, um dos 7 que fugiram por buraco no Ceresp, é preso em BH

Mais um dos sete detentos que fugiram do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi recapturado nessa terça-feira (22/9). O grupo escapou da unidade na madrugada de 27 de julho, depois de abrir um buraco em uma cela.

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O recapturado é Luiz Fernando Freitas Pereira, de 20 anos, conhecido como “Bolotinha”. Ele estava no Ceresp Gameleira desde 3 de julho de 2026 e possui quatro passagens pelo sistema prisional.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), “Bolotinha” foi localizado por volta das 14h30 na Avenida Rosa Leão, no Bairro Granja Werneck, Região Norte da capital.

O serviço de inteligência recebeu informações de que o foragido estaria na região. A partir da denúncia, militares do Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) foram até um imóvel localizado em uma ocupação e encontraram o jovem.

Nenhum material ilícito foi localizado com ele.

‘Três dias e três noites’ cavando

Segundo a ocorrência, “Bolotinha” contou aos policiais que ele e outros detentos passaram três dias e três noites cavando um buraco na parede da unidade prisional para conseguir fugir.

O jovem foi levado para a delegacia e, posteriormente, encaminhado novamente ao sistema prisional.

Com a recaptura, cinco dos sete presos que escaparam do Ceresp Gameleira já foram localizados pelas forças de segurança.

Relembre o caso

Na época da fuga, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informou que os sete detentos conseguiram escapar após abrir um buraco na cela e transpor o muro da unidade.

Dois presos permanecem foragidos: Saymon Patric Gomes Silva, de 23 anos e Bruno Gustavo Gomes da Paixão, de 33. Saymon, conhecido como “LB”, e Bruno deram entrada na unidade em 22 de abril deste ano. Conforme as informações divulgadas, “LB” possui duas passagens pelo sistema prisional, enquanto Bruno tem seis.

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As forças de segurança continuam as buscas pelos dois foragidos. A Sejusp foi procurada pela reportagem para atualizar as informações sobre o caso.