BH: Árvore cai em cima de carro na Região da Pampulha

Uma árvore caiu em cima de um carro na noite desta terça-feira (22/9), no Bairro Ouro Preto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), quatro pessoas estavam dentro do veículo no momento da queda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Quando as equipes do CBMMG chegaram ao local do incidente, na Rua Mantena, nº 340, encontraram os quatro ocupantes já do lado de fora do veículo. Eles não se feriram, mas, inicialmente, tiveram receio de sair do carro, temendo que algum fio energizado tivesse se rompido durante a queda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os militares precisaram cortar a árvore, que apresentava porte médio, para liberar o tráfego de veículos na via, que ficou obstruída em decorrência da queda. O carro atingido, um Volkswagen Nivus, ficou com a capota danificada.

