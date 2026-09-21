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Prefeitura de BH faz mutirão para corrigir irregularidades em fiação

Prefeitura, Cemig e empresas de telecomunicações trabalham em conjunto nesta segunda-feira (21/9) para identificar problemas em fios aéreos , como cabos soltos, rompidos ou sem uso

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
21/09/2026 15:22

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Mutirão da PBH, Cemig e empresas de telecomunicações vai corrigir irregularidades em fios aéreos
Mutirão da PBH, Cemig e empresas de telecomunicações vai corrigir irregularidades em fios aéreos crédito: Aline Pereira/PBH/Divulgação

A Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a Cemig e empresas de telecomunicações, realiza nesta segunda-feira (21/9) um mutirão para fiscalizar irregularidades na fiação aérea de diversos bairros da cidade. A ação começou às 9h, simultaneamente, na Rua Itapecerica, na Avenida dos Bandeirantes e na Avenida Raja Gabaglia.

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Durante as vistorias, serão identificados fios soltos, rompidos, sem uso ou instalados de forma irregular, além de cabos com “barriga”, que ficam próximos ao nível da rua e podem atrapalhar a circulação de pedestres e veículos. Também serão observados problemas que causem impacto visual.

Nesta primeira etapa, a fiscalização terá caráter educativo e preventivo, com orientação e identificação dos responsáveis pela fiação. Ao longo da semana, 69 comerciantes e condomínios das áreas receberam informações sobre a ação, as regras municipais e os canais para registrar ocorrências.

O trabalho segue as regras do Decreto nº 19.590, em vigor desde 12 de maio. Desde então, foram registradas 754 reclamações, realizadas 397 vistorias, emitidas 139 notificações e aplicadas duas multas. Os valores variam de R$ 1,5 mil a R$ 24 mil, conforme a gravidade da irregularidade, podendo chegar ao maior valor quando a fiação interfere na passagem de pedestres ou veículos.

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*Estagiária sob supervisão 

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