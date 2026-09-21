Jovem passou por sete cirurgias e perdeu movimentos após acidente em montanha-russa do Hopi Hari; MP investiga o caso

Um laudo médico citado pelos familiares relaciona o traumatismo a um mecanismo de "contragolpe" provocado pelos movimentos de aceleração, desaceleração e rotação do brinquedo. O episódio passou a ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo, que determinou uma perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente. Foto: Reprodução/Globonews