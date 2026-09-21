BR-040: obras de duplicação em Congonhas começam nesta segunda (21/9)

A concessionária EPR Via Mineira iniciou nesta segunda-feira (21/9) a ampliação das frentes de trabalho para a primeira etapa de duplicação da BR-040, em Congonhas, Região Central do estado. As intervenções concentram-se entre os quilômetros 602 e 612, no trecho compreendido entre o bairro Pires e as proximidades do Viaduto do Profeta.

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Nesta fase inicial, os serviços englobam a limpeza mecanizada das margens, terraplenagem para nivelamento do terreno, implantação de sistemas de drenagem, instalação de bueiros, contenções e intervenções em pontos com presença de rochas.

A retirada de vegetação autorizada pelo Ibama segue em andamento, acompanhada por equipes de monitoramento da fauna. Barreiras de concreto também estão sendo estocadas para posterior separação física das pistas.

De acordo com a concessionária, a maior parte dos trabalhos ocorre fora da faixa de rolamento. No entanto, atividades pontuais em áreas rochosas podem exigir interdições temporárias, que serão sinalizadas. A orientação para os motoristas é reduzir a velocidade e manter a atenção ao trafegar pelo local.

Mudanças no trecho

O segmento de 10 quilômetros opera atualmente no sistema multivias, com duas faixas por sentido, sem acostamento e sem divisão física entre os fluxos. O projeto executivo prevê a separação das pistas por barreira central, implantação de acostamentos, vias marginais, ciclovia, passeio de pedestres e uma passarela no km 607, no bairro Campo das Flores, além de adequações nos viadutos Telésphoro Cândido de Rezende e do Profeta.

Paralelamente, a empresa trabalha na fase final dos projetos para antecipar intervenções em outros seis quilômetros da rodovia. O objetivo é adequar gargalos de tráfego na ponte sobre o Córrego dos Macaquinhos (km 613), na ponte sobre o Rio Maranhão (km 616,5) e no viaduto sobre a rede ferroviária (km 616,8).

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As obras fazem parte do contrato de concessão da BR-040, que prevê investimentos de R$ 5,4 bilhões ao longo de 30 anos — sendo R$ 3,4 bilhões aplicados nos primeiros sete anos. O plano de modernização total da via inclui 164 quilômetros de duplicações, 42 quilômetros de faixas adicionais, 15 quilômetros de vias marginais, 14 quilômetros de ciclovias, oito passarelas e uma área de escape para veículos de carga.