Novo pedágio sem cancela na BR-040 começa em novembro; veja como funciona

A BR-040 terá um novo sistema de pedágio eletrônico sem cabines ou cancelas a partir de novembro. A concessionária Elovias iniciou as obras para implantação do Free Flow no km 831, em Simão Pereira, na Zona da Mata mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O novo pórtico começa a funcionar em 4 de novembro de 2026 e substituirá a praça de pedágio convencional localizada atualmente no km 819,3, também em Simão Pereira.

Inicialmente, o Free Flow estava previsto para ser instalado no km 3, em Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro. Segundo a concessionária, a alteração foi definida a partir de um acordo entre as prefeituras de Levy Gasparian e Simão Pereira e autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Como funciona o Free Flow?

Diferentemente das praças convencionais, o Free Flow não possui cabines nem cancelas. O motorista passa pelo pórtico instalado sobre a rodovia sem precisar parar para efetuar o pagamento.

Câmeras e sensores identificam o veículo e registram a passagem. Para quem utiliza TAG, a tarifa é cobrada automaticamente na conta vinculada ao dispositivo.

Já os motoristas que não possuem TAG terão o veículo identificado pela placa e deverão consultar e pagar a tarifa posteriormente pelos canais que serão disponibilizados pela Elovias, como site e aplicativo.

O prazo para pagamento será de 30 dias. Segundo a concessionária, depois desse período, a falta de pagamento poderá resultar nas penalidades previstas na legislação de trânsito.

A Elovias informou que ainda divulgará orientações detalhadas sobre o início da cobrança e os canais que poderão ser utilizados pelos motoristas.

Praça convencional será substituída

Com o início da operação do Free Flow, a atual praça de pedágio do km 819,3 será substituída pelo sistema eletrônico.

Segundo a concessionária, a tecnologia busca reduzir filas e o tempo de viagem, já que elimina a necessidade de paradas nas praças de pedágio. A empresa também aponta como benefícios a redução de frenagens e acelerações, do consumo de combustível e da emissão de poluentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Elovias administra 218,9 quilômetros das BRs 040 e 495, entre Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o Rio de Janeiro. A concessionária assumiu a gestão do trecho em novembro de 2025.