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Pedágio da BR-381 fica mais caro nesta quinta; veja novos valores

Reajuste aprovado pela ANTT passa a valer nas cinco praças administradas pela Nova 381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/08/2026 06:14 - atualizado em 06/08/2026 06:52

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Pórtico do pedágio de Caeté da BR-381 entre BH e Governador Valadares.
Viajar pela BR-381 pesa mais no bolso; pedágios sobem 4,1% crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Os pedágios da BR-381, no trecho de 303 quilômetros entre Belo Horizonte e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, ficaram mais caros a partir da 0h desta quinta-feira (6/8). O reajuste médio é de 4,1%.

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A atualização das tarifas foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e vale para as cinco praças de pedágio administradas pela concessionária Nova 381.

Para automóveis, caminhonetes e furgões, os novos valores são:

  • Caeté: R$ 16,20;
  • João Monlevade: R$ 13,40;
  • Jaguaraçu: R$ 15,70;
  • Belo Oriente: R$ 12,60;
  • Governador Valadares: R$ 13,20.

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As tarifas das demais categorias continuam sendo calculadas de acordo com o número de eixos e os multiplicadores previstos no contrato de concessão. Antes do reajuste, os valores eram de R$ 15,50 em Caeté; R$ 12,90 em João Monlevade; R$ 15,10 em Jaguaraçu; R$ 12,10 em Belo Oriente; e R$ 12,60 em Governador Valadares.

Segundo a ANTT, o reajuste ficou abaixo da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que acumulou 4,37% entre julho de 2025 e junho de 2026, período utilizado como referência para a atualização tarifária.

A agência informou ainda que, durante a revisão ordinária do contrato, os fatores de reequilíbrio previstos na concessão foram analisados. Os fatores A, D e E não provocaram alterações nas tarifas, enquanto o Fator C teve efeito redutor no cálculo. Já a tarifa referente ao Fluxo Contínuo Monitorado permaneceu zerada.

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De acordo com a ANTT, a revisão busca manter os parâmetros da concessão atualizados, garantir transparência na evolução das tarifas e assegurar a continuidade dos serviços de manutenção e operação da rodovia.

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