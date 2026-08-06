Pedágio da BR-381 fica mais caro nesta quinta; veja novos valores

Os pedágios da BR-381, no trecho de 303 quilômetros entre Belo Horizonte e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, ficaram mais caros a partir da 0h desta quinta-feira (6/8). O reajuste médio é de 4,1%.

A atualização das tarifas foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e vale para as cinco praças de pedágio administradas pela concessionária Nova 381.

Para automóveis, caminhonetes e furgões, os novos valores são:

Caeté: R$ 16,20;

R$ 16,20; João Monlevade: R$ 13,40;

R$ 13,40; Jaguaraçu: R$ 15,70;

R$ 15,70; Belo Oriente: R$ 12,60;

R$ 12,60; Governador Valadares: R$ 13,20.

As tarifas das demais categorias continuam sendo calculadas de acordo com o número de eixos e os multiplicadores previstos no contrato de concessão. Antes do reajuste, os valores eram de R$ 15,50 em Caeté; R$ 12,90 em João Monlevade; R$ 15,10 em Jaguaraçu; R$ 12,10 em Belo Oriente; e R$ 12,60 em Governador Valadares.

Segundo a ANTT, o reajuste ficou abaixo da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que acumulou 4,37% entre julho de 2025 e junho de 2026, período utilizado como referência para a atualização tarifária.

A agência informou ainda que, durante a revisão ordinária do contrato, os fatores de reequilíbrio previstos na concessão foram analisados. Os fatores A, D e E não provocaram alterações nas tarifas, enquanto o Fator C teve efeito redutor no cálculo. Já a tarifa referente ao Fluxo Contínuo Monitorado permaneceu zerada.

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De acordo com a ANTT, a revisão busca manter os parâmetros da concessão atualizados, garantir transparência na evolução das tarifas e assegurar a continuidade dos serviços de manutenção e operação da rodovia.