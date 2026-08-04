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INTERDIÇÃO PARCIAL

Carreta bitrem tomba na BR-381 e causa lentidão de 3km na Grande BH

Acidente interdita faixa da esquerda nos dois sentidos da Fernão Dias, em Brumadinho, e provoca lentidão no tráfego em direção a Belo Horizonte

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
04/08/2026 13:42 - atualizado em 04/08/2026 13:43

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Trecho da Fernão Dias em Brumadinho, na Grande BH
Tombamento da carreta ocorreu na altura do km 529 da Fernão Dias (BR-381), em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Mateus Pereira/EM/D.A. Press

Uma carreta bitrem tombou e provocou a interdição parcial da Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do km 529, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (4/8).

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Segundo a Motiva Minas-SP, concessionária que administra o trecho da rodovia, o acidente ocorreu no sentido BH, por volta das 9h40. No entanto, as circunstâncias do tombamento ainda não foram informadas.

A faixa da esquerda foi interditada nos dois sentidos da rodovia. No momento, o tráfego flui pela faixa da direita, com três quilômetros de lentidão no sentido capital e 1 km de lentidão no sentido São Paulo.

O condutor da carreta recebeu atendimento das equipes de resgate que atuaram na rodovia, mas optou por não ser levado a uma unidade de saúde. A idade do motorista não foi divulgada.

Equipes operacionais da concessionária permaneceram no local realizando a sinalização da pista, orientando os motoristas e trabalhando para garantir a segurança do tráfego até a conclusão dos trabalhos e a normalização do tráfego.

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro 

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