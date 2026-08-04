Carreta bitrem tomba na BR-381 e causa lentidão de 3km na Grande BH
Acidente interdita faixa da esquerda nos dois sentidos da Fernão Dias, em Brumadinho, e provoca lentidão no tráfego em direção a Belo Horizonte
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Uma carreta bitrem tombou e provocou a interdição parcial da Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do km 529, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (4/8).
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Segundo a Motiva Minas-SP, concessionária que administra o trecho da rodovia, o acidente ocorreu no sentido BH, por volta das 9h40. No entanto, as circunstâncias do tombamento ainda não foram informadas.
A faixa da esquerda foi interditada nos dois sentidos da rodovia. No momento, o tráfego flui pela faixa da direita, com três quilômetros de lentidão no sentido capital e 1 km de lentidão no sentido São Paulo.
O condutor da carreta recebeu atendimento das equipes de resgate que atuaram na rodovia, mas optou por não ser levado a uma unidade de saúde. A idade do motorista não foi divulgada.
Equipes operacionais da concessionária permaneceram no local realizando a sinalização da pista, orientando os motoristas e trabalhando para garantir a segurança do tráfego até a conclusão dos trabalhos e a normalização do tráfego.
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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro