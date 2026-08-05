Após mais de 24 horas, BR-381 segue interditada na Grande BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A Rodovia Fernão Dias (BR-381), permanece parcialmente interditada em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mais de 24 horas após o tombamento de uma carreta bitrem. A faixa da esquerda continua fechada nos dois sentidos da rodovia nesta quarta-feira (5/8), enquanto equipes realizam o transbordo e a retirada da carga do veículo. A previsão para a liberação total do trecho ainda não foi informada.

Segundo a Motiva Minas-SP, concessionária que administra o trecho da rodovia, o veículo foi removido na noite de ontem por volta das 19h15. Com a carreta fora da pista, os trabalhos passaram a se concentrar no transbordo e na retirada da carga de refrigerantes, que ficou espalhada no canteiro central após o tombamento.

A interdição parcial ocorre na altura do km 529 da Rodovia Fernão Dias (BR-381). Durante a operação, a faixa da esquerda permanece fechada em ambos os sentidos, enquanto o fluxo de veículos segue apenas pela faixa da direita.

O acidente aconteceu por volta das 9h40 dessa terça-feira (4/8), no sentido BH. As circunstâncias que levaram ao tombamento da carreta ainda não foram informadas.

O motorista recebeu atendimento das equipes de resgate que atuaram no local, mas recusou encaminhamento para uma unidade de saúde. A idade do condutor também não foi divulgada.

Desde o acidente, equipes operacionais da Motiva Minas-SP permanecem na rodovia realizando a sinalização do trecho, orientando os motoristas e acompanhando os trabalhos de remoção da carga para garantir a segurança dos usuários.

Na terça-feira, a interdição provocou cerca de três quilômetros de retenção no sentido Belo Horizonte e um quilômetro no sentido São Paulo. Até a publicação desta reportagem, a concessionária não havia informado se ainda havia registro de congestionamento no trecho nesta quarta-feira.

A previsão para a liberação total da pista também não foi divulgada. Enquanto os serviços continuam, a orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao passar pela região e respeitem a sinalização implantada no local.

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*Estagiária sob supervisão do sub editor Humberto Santos