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Carreta tomba na BR-381 e faixa segue interditada; veja o trânsito

Carga permanece no canteiro central e aguarda remoção; por enquanto não há registro de congestionamento na manhã desta quarta-feira

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/08/2026 06:33 - atualizado em 05/08/2026 07:01

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Carreta já foi retirada, mas faixa continua fechada na Serra de Igarapé
Carreta já foi retirada, mas faixa continua fechada na Serra de Igarapé crédito: Redes Sociais/Reprodução

A faixa da esquerda da BR-381, no sentido São Paulo, permanece interditada na manhã desta quarta-feira (5/8), na Serra de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a concessionária Motiva, responsável pela administração da Rodovia Fernão Dias, a faixa da direita no km 529 está liberada para o tráfego e, até o momento, não há registro de congestionamento no trecho.

A carreta envolvida no acidente já foi removida. No entanto, a carga permanece no canteiro central da rodovia e aguarda a retirada pela empresa responsável.

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O tombamento ocorreu na manhã dessa terça-feira (4/8), na altura de Brumadinho, na Grande BH.

Na ocasião, o veículo tombou no canteiro central, provocando a interdição da rodovia nos dois sentidos durante o atendimento da ocorrência.

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Até o momento, não há informações sobre feridos.

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