Carreta tomba na BR-381 e faixa segue interditada; veja o trânsito
Carga permanece no canteiro central e aguarda remoção; por enquanto não há registro de congestionamento na manhã desta quarta-feira
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A faixa da esquerda da BR-381, no sentido São Paulo, permanece interditada na manhã desta quarta-feira (5/8), na Serra de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo a concessionária Motiva, responsável pela administração da Rodovia Fernão Dias, a faixa da direita no km 529 está liberada para o tráfego e, até o momento, não há registro de congestionamento no trecho.
A carreta envolvida no acidente já foi removida. No entanto, a carga permanece no canteiro central da rodovia e aguarda a retirada pela empresa responsável.
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O tombamento ocorreu na manhã dessa terça-feira (4/8), na altura de Brumadinho, na Grande BH.
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Na ocasião, o veículo tombou no canteiro central, provocando a interdição da rodovia nos dois sentidos durante o atendimento da ocorrência.
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Até o momento, não há informações sobre feridos.