Carreta atravessa pista e interdita a BR-381; veja vídeo
Acidente ocorreu em Bela Vista de Minas e mobilizou equipes da concessionária Nova 381
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Uma carreta tombou na noite desse domingo (2/8) e interditou um trecho da BR-381, em Bela Vista de Minas, na Região Central do estado.
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Segundo a concessionária Nova 381, o acidente aconteceu no Km 339 da rodovia, no sentido Governador Valadares.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista enquanto equipes da concessionária atuavam na ocorrência para liberar o tráfego.
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O veículo foi destombado por volta das 22h55, permitindo a normalização da rodovia.
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Não há informações sobre feridos nem sobre as causas do acidente.