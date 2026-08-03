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BR-381

Carreta atravessa pista e interdita a BR-381; veja vídeo

Acidente ocorreu em Bela Vista de Minas e mobilizou equipes da concessionária Nova 381

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/08/2026 06:08 - atualizado em 03/08/2026 06:53

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Carreta tomba e interdita trecho da BR-381, em Minas
Carreta tomba e interdita trecho da BR-381, em Minas crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma carreta tombou na noite desse domingo (2/8) e interditou um trecho da BR-381, em Bela Vista de Minas, na Região Central do estado.

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Segundo a concessionária Nova 381, o acidente aconteceu no Km 339 da rodovia, no sentido Governador Valadares.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista enquanto equipes da concessionária atuavam na ocorrência para liberar o tráfego.

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O veículo foi destombado por volta das 22h55, permitindo a normalização da rodovia.

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Não há informações sobre feridos nem sobre as causas do acidente.

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