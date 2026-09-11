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‘Santo Deus’: motorista relata tensão ao dirigir sob temporal na BR-040

Vídeo foi gravado próximo ao Viaduto da Mutuca, em Nova Lima. Temporal também provocou alagamentos em Belo Horizonte

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/09/2026 06:20 - atualizado em 11/09/2026 08:06

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Motorista enfrenta baixa visibilidade durante temporal na BR-040
Motorista enfrenta baixa visibilidade durante temporal na BR-040 crédito: Redes Sociais/Reprodução

A forte chuva que atingiu Belo Horizonte e a Região Metropolitana na noite dessa quinta-feira (10/9) também dificultou a vida de quem precisou pegar a estrada. Um motorista que trafegava pela BR-040, em Nova Lima, registrou a baixa visibilidade durante o temporal.

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“Creio em Deus Pai! Não dá para ver a estrada. Oh! Santo Deus”, exclama o motorista durante a gravação.

As imagens foram feitas nas proximidades do Viaduto da Mutuca e mostram a intensidade da chuva, que reduziu a visibilidade e deixou a pista molhada.

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O temporal também provocou transtornos em Belo Horizonte. Horas depois da chuva, que chegou a ser classificada como de intensidade extremamente forte pela Defesa Civil da capital, o Bairro Tirol, na Região do Barreiro, ainda apresentava pontos de alagamento.

Entre as 16h e as 18h dessa quinta-feira, o Barreiro acumulou 37,9 mm de chuva. O volume equivale a cerca de 77% da média climatológica de precipitação esperada para todo o mês de setembro, que é de 49,2 mm.

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Moradores utilizaram as redes sociais para registrar os efeitos da tempestade. Ruas e avenidas do Bairro Tirol ficaram alagadas durante e depois da forte chuva.

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