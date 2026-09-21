Assine
overlay
Início Gerais
RIO

Tubulação da Copasa rompe e água invade casas no Aglomerado da Serra

Rompimento ocorreu na manhã desta segunda-feira (21/9) e transformou trecho da Rua Cedro, na Vila Fazendinha, em um rio

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
21/09/2026 12:38

compartilhe

×
Tubulação da Copasa rompe e água atinge casas no Aglomerado da Serra
Tubulação da Copasa rompe e água atinge casas no Aglomerado da Serra crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

Uma tubulação da Copasa se rompeu na Rua Cedro, na Vila Fazendinha, no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte,tna manhã desta segunda-feira (21/9). O vazamento transformou a via em um rio e a água acabou atingindo várias casas próximas ao local. A causa do rompimento ainda não foi informada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Procurada pela reportagem, a Copasa informou que solicitou prioridade no atendimento da ocorrência e que um equipe técnica será enviada ainda nesta segunda à Rua Cedro, nos números 120 e 49, próximo ao posto de saúde São Miguel Arcanjo, na Vila Fazendinha, para verificar o problema e adotar as medidas necessárias para solucioná-lo.

No entanto, a companhia não informou, até o momento, qual é a previsão para o reparo da tubulação, nem esclareceu se foi necessário interromper o abastecimento de água na região ou quantos clientes foram afetados pela ocorrência.

A reportagem também procurou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para saber se o rompimento interfere no atendimento do posto de saúde São Miguel Arcanjo, localizado próximo ao trecho afetado. A administração municipal ainda não deu retorno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão

Tópicos relacionados:

aglomeradodaserra bh copasa rompimento serra vazamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay