Tubulação da Copasa rompe e água invade casas no Aglomerado da Serra

Uma tubulação da Copasa se rompeu na Rua Cedro, na Vila Fazendinha, no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte,tna manhã desta segunda-feira (21/9). O vazamento transformou a via em um rio e a água acabou atingindo várias casas próximas ao local. A causa do rompimento ainda não foi informada.

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Procurada pela reportagem, a Copasa informou que solicitou prioridade no atendimento da ocorrência e que um equipe técnica será enviada ainda nesta segunda à Rua Cedro, nos números 120 e 49, próximo ao posto de saúde São Miguel Arcanjo, na Vila Fazendinha, para verificar o problema e adotar as medidas necessárias para solucioná-lo.

No entanto, a companhia não informou, até o momento, qual é a previsão para o reparo da tubulação, nem esclareceu se foi necessário interromper o abastecimento de água na região ou quantos clientes foram afetados pela ocorrência.

A reportagem também procurou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para saber se o rompimento interfere no atendimento do posto de saúde São Miguel Arcanjo, localizado próximo ao trecho afetado. A administração municipal ainda não deu retorno.

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*Estagiária sob supervisão