Prefeitura de Nova Lima demole prédio danificado por queda de muro

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A Prefeitura de Nova Lima concluiu a demolição controlada do prédio de quatro andares que teve sua estrutura comprometida após o desabamento do muro de arrimo de uma obra particular. O procedimento foi realizado no sábado (19/9). O incidente ocorreu na Rua Enita Seabra, no Bairro Retiro.

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Entenda o caso

O desabamento do muro de arrimo de uma obra particular ocorreu na noite de quarta-feira (16/9). Por conta do impacto na estrutura dos imóveis vizinhos, a Defesa Civil precisou interditar sete edificações, retirando 19 pessoas de suas casas. Na ocasião, os moradores afetados foram encaminhados para pousadas, com as despesas pagas pela prefeitura.

A obra onde ficava o muro possuía Alvará de Licença para Construção regular, e os proprietários do empreendimento foram procurados para prestar esclarecimentos e providenciar a demolição do prédio mais atingido.

A demolição



Em nota, a prefeitura municipal informou que a intervenção foi iniciada às 10h e finalizada por volta das 13h, com o uso de uma retroescavadeira. Por se tratar de um risco iminente de colapso, o processo foi tratado como urgente por uma empresa contratada pelo próprio responsável pela obra. O proprietário do imóvel condenado foi notificado previamente e enviou sua filha para acompanhar a operação no local.

Segundo a Defesa Civil municipal, apenas essa edificação precisou ser demolida. A partir de agora, o planejamento envolve a estabilização da área e a liberação dos imóveis. Serão feitas obras de contenção na rua e no entorno das residências próximas, que, no momento, não apresentam risco estrutural.

Dois imóveis vizinhos ao prédio demolido seguem interditados preventivamente até a remoção completa dos entulhos e a estabilização total do terreno. Um imóvel vizinho onde funciona um salão de festas já teve o acesso liberado.

As perícias continuam sendo realizadas para identificar o que provocou o rompimento do muro de arrimo.

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As famílias impactadas pelo ocorrido estão recebendo suporte do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Norte). A Prefeitura informou que continuará monitorando a situação e emitirá novos comunicados conforme o avanço dos trabalhos. (Com informações de Gabriel Felice e Izabella Caixeta)