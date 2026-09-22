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Prefeitura de Nova Lima demole prédio danificado por queda de muro

Ação emergencial no Bairro Retiro foi concluída sem feridos; perícia investiga causas do desabamento do muro e imóveis vizinhos seguem sob monitoramento

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CS
Cauê Siwek*
Jair Amaral
CS
Cauê Siwek*
Repórter
Jair Amaral
Repórter
Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
22/09/2026 23:18 - atualizado em 22/09/2026 23:19

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Queda do muro de arrimo em Nova Lima resultou na demolição de prédio no Bairro Retiro
Queda do muro de arrimo em Nova Lima que resultou na necessidade de demolição do prédio no Bairro Retiro crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A Prefeitura de Nova Lima concluiu a demolição controlada do prédio de quatro andares que teve sua estrutura comprometida após o desabamento do muro de arrimo de uma obra particular. O procedimento foi realizado no sábado (19/9). O incidente ocorreu na Rua Enita Seabra, no Bairro Retiro.

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Entenda o caso

O desabamento do muro de arrimo de uma obra particular ocorreu na noite de quarta-feira (16/9). Por conta do impacto na estrutura dos imóveis vizinhos, a Defesa Civil precisou interditar sete edificações, retirando 19 pessoas de suas casas. Na ocasião, os moradores afetados foram encaminhados para pousadas, com as despesas pagas pela prefeitura.

A obra onde ficava o muro possuía Alvará de Licença para Construção regular, e os proprietários do empreendimento foram procurados para prestar esclarecimentos e providenciar a demolição do prédio mais atingido.

A demolição

Em nota, a prefeitura municipal informou que a intervenção foi iniciada às 10h e finalizada por volta das 13h, com o uso de uma retroescavadeira. Por se tratar de um risco iminente de colapso, o processo foi tratado como urgente por uma empresa contratada pelo próprio responsável pela obra. O proprietário do imóvel condenado foi notificado previamente e enviou sua filha para acompanhar a operação no local.

Segundo a Defesa Civil municipal, apenas essa edificação precisou ser demolida. A partir de agora, o planejamento envolve a estabilização da área e a liberação dos imóveis. Serão feitas obras de contenção na rua e no entorno das residências próximas, que, no momento, não apresentam risco estrutural.

Dois imóveis vizinhos ao prédio demolido seguem interditados preventivamente até a remoção completa dos entulhos e a estabilização total do terreno. Um imóvel vizinho onde funciona um salão de festas já teve o acesso liberado.

As perícias continuam sendo realizadas para identificar o que provocou o rompimento do muro de arrimo.

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As famílias impactadas pelo ocorrido estão recebendo suporte do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Norte). A Prefeitura informou que continuará monitorando a situação e emitirá novos comunicados conforme o avanço dos trabalhos. (Com informações de Gabriel Felice e Izabella Caixeta)

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