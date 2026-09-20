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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motorista dorme ao volante e carro capota e atinge três veículos em Minas

Mulher, de 42 anos, estava acompanhada da filha, de 13, mas as duas tiveram ferimentos leves. Carros e motocicleta atingidos estavam vazios

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/09/2026 19:42 - atualizado em 20/09/2026 19:46

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Carro capota e atinge três veículos em Governador Valadares, no Rio Doce, em Minas Gerais
Carro capota e atinge três veículos em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce crédito: Reprodução

Uma motorista, de 42 anos, causou um acidente em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, depois de dormir ao volante. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o acidente ocorreu na Rua Israel Pinheiro, no Bairro São Pedro, no sentido da Universidade Vale do Doce (Univale), nesse sábado (19/9).

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Conforme o boletim de ocorrência, ao cochilar, a motorista acabou capotando o carro, um Chevrolet Onix branco. O veículo atingiu uma motocicleta, um Fiat Palio e um Volkswagen Saveiro. Ela relatou que só acordou depois que o carro capotou.

Ainda de acordo com a PM, testemunhas informaram que a dona do Onix dirigia em alta velocidade. Ela bateu primeiramente no Palio, capotou e prensou a moto na traseira da Saveiro.

A motorista que causou o acidente e a filha dela, de 13 anos, que estava no banco do passageiro, ficaram levemente feridas e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já os outros veículos estavam vazios.

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Mãe e filha foram encaminhadas ao hospital, e a motorista recebeu um auto de infração, pois o Onix estava com o licenciamento atrasado. O carro foi removido para um pátio do Departamento de Trânsito (Detran).

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