Carro desgovernado atropela idoso e bate em muro em cidade da Grande BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um idoso, de 60 anos, foi atropelado por um carro desgovernado no Bairro Maracanã, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (23/9). O veículo, segundo o Corpo de Bombeiros, estava sem motorista quando atingiu a vítima.

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De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas Estrada de Areias e Luciano Nunes de Souza.

Ao chegar ao local, as equipes encontraram o idoso com sangramento intenso no nariz. Ele andava pela rua quando foi surpreendido pelo veículo.

Os bombeiros foram acionados para retirar a vítima das ferragens, mas, no local, os militares perceberam que ela não estava retida.

Além do sangramento nasal, a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico. O idoso foi encaminhado para o Hospital Risoleta Neves.

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Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo estava estacionado em uma ladeira, possivelmente desengrenado, e desceu a via, atingiu o idoso e só parou ao bater em um muro.