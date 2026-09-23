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Carro desgovernado atropela idoso e bate em muro em cidade da Grande BH

Suspeita é de que o veículo estava desengrenado e desceu a via; vítima sofreu traumatismo cranioencefálico, segundo os bombeiros

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
23/09/2026 14:18

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Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência na Rua Capelinha, no Bairro Jardim Vera Cruz
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência no Bairro Maracanã, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, na manhã desta quarta-feira (23/9) crédito: CBMMG

Um idoso, de 60 anos, foi atropelado por um carro desgovernado no Bairro Maracanã, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (23/9). O veículo, segundo o Corpo de Bombeiros, estava sem motorista quando atingiu a vítima.

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De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas Estrada de Areias e Luciano Nunes de Souza. 

Ao chegar ao local, as equipes encontraram o idoso com sangramento intenso no nariz. Ele andava pela rua quando foi surpreendido pelo veículo.

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Os bombeiros foram acionados para retirar a vítima das ferragens, mas, no local, os militares perceberam que ela não estava retida.

Além do sangramento nasal, a vítima sofreu traumatismo  cranioencefálico. O idoso foi encaminhado para o Hospital Risoleta Neves.

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Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo estava estacionado em uma ladeira, possivelmente desengrenado, e desceu a via, atingiu o idoso e só parou ao bater em um muro.

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