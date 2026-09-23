Aluno da UFMG morre afogado em piscina do Centro Esportivo Universitário
Aluno da Faculdade de Direito, de 26 anos, estava na piscina do CEU quando se afogou. Ele foi levado para o Hospital Odilon Behrens, mas não sobreviveu
compartilhe
Um estudante da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) morreu afogado na piscina do Centro Esportivo Universitário (CEU), no bairro São José, na Região da Pampulha, na noite dessa terça-feira (23/9). A informação foi confirmada pela instituição. O aluno Tiago Felipe Alves de Almeida, de 26 anos, era aluno da Faculdade de Direito.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
Segundo a UFMG, ele estava na piscina do CEU quando se afogou. A equipe de socorristas que estava no local chegou a prestar atendimento e levá-lo ao Hospital Odilon Behrens, mas ele não sobreviveu.
A Faculdade de Direito postou uma nota no Instagram, em que presta condolências aos amigos e familiares do Tiago. Ao final do texto, a faculdade informa que a despedida do aluno será em Gonzaga, no Vale do Rio Doce. Não foi informado o cemitério onde será o sepultamento.
- BH assume prédios da Faculdade de Engenharia da UFMG
- Alunos denunciam problemas nos elevadores da Faculdade de Direito da UFMG
- Museu de História Natural da UFMG amplia dias de funcionamento
Segue a nota da UFMG na íntegra:
A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) manifesta profundo pesar pela morte de um estudante do curso de Direito na última terça-feira, 22 de setembro. Ele afogou-se na piscina do Centro Esportivo Universitário (CEU) e foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital Odilon Behrens. Infelizmente, o estudante não resistiu e veio a óbito.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A UFMG se solidariza com a família, a quem está prestando toda a assistência necessária, e com seus amigos, colegas e comunidade universitária.