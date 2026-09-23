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FATALIDADE

Aluno da UFMG morre afogado em piscina do Centro Esportivo Universitário

Aluno da Faculdade de Direito, de 26 anos, estava na piscina do CEU quando se afogou. Ele foi levado para o Hospital Odilon Behrens, mas não sobreviveu

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
23/09/2026 18:16

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Tiago Felipe Alves de Almeida, de 26 anos, era aluno da Faculdade de Direito
Tiago Felipe Alves de Almeida, de 26 anos, era aluno da Faculdade de Direito crédito: Redes Sociais

Um estudante da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) morreu afogado na piscina do Centro Esportivo Universitário (CEU), no bairro São José, na Região da Pampulha, na noite dessa terça-feira (23/9). A informação foi confirmada pela instituição. O aluno Tiago Felipe Alves de Almeida, de 26 anos, era aluno da Faculdade de Direito. 

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Segundo a UFMG, ele estava na piscina do CEU quando se afogou. A equipe de socorristas que estava no local chegou a prestar atendimento e levá-lo ao Hospital Odilon Behrens, mas ele não sobreviveu. 

A Faculdade de Direito postou uma nota no Instagram, em que presta condolências aos amigos e familiares do Tiago. Ao final do texto, a faculdade informa que a despedida do aluno será em Gonzaga, no Vale do Rio Doce. Não foi informado o cemitério onde será o sepultamento. 

Segue a nota da UFMG na íntegra: 

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) manifesta profundo pesar pela morte de um estudante do curso de Direito na última terça-feira, 22 de setembro. Ele afogou-se na piscina do Centro Esportivo Universitário (CEU) e foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital Odilon Behrens. Infelizmente, o estudante não resistiu e veio a óbito.

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