Onde os 200 servidores da Funed vão parar seus carros a partir de hoje

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Mais de 200 servidores da Fundação Ezequiel Dias (Funed) enfrentam, a partir desta quinta-feira (24/9), o desafio de encontrar um local para estacionar seus veículos na Região Oeste de Belo Horizonte. O estacionamento interno da instituição foi desativado para dar lugar às obras do Complexo de Saúde Hospital Padre Eustáquio, gerando incerteza e custos extras para os funcionários.

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A medida, que visa ampliar a infraestrutura de saúde da capital mineira, transferiu o problema da falta de vagas diretamente para o bolso e a rotina dos colaboradores. A região do Bairro Gameleira, onde a Funed está localizada, possui vias de tráfego rápido e intensa fiscalização, tornando o estacionamento na rua uma opção arriscada e limitada.

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Quais as alternativas para estacionar perto da Funed?

A principal alternativa imediata para os servidores são os estacionamentos privados localizados no Bairro Gameleira e vizinhanças. No entanto, os valores representam um custo adicional significativo, com planos mensais que podem comprometer parte do salário.

Estacionar nas vias públicas próximas é uma opção de alto risco. A área é monitorada por agentes de trânsito devido ao fluxo intenso de veículos, o que aumenta a probabilidade de multas por paradas irregulares ou em locais proibidos, além da dificuldade de encontrar um espaço livre nos horários de pico.

O que a Funed diz sobre a falta de vagas?

A diretoria da Fundação Ezequiel Dias reconheceu o transtorno causado aos seus colaboradores e se comprometeu a encontrar uma solução. A instituição informou que está em negociação com estacionamentos próximos para viabilizar um convênio ou oferecer condições especiais aos servidores afetados pela medida.

A Funed informou que busca apresentar um plano definitivo para resolver a questão, mas não estabeleceu um prazo final. Enquanto isso, os funcionários terão de arcar individualmente com os custos ou buscar outras formas de deslocamento para o trabalho, como o transporte público ou aplicativos de transporte.

Por que o estacionamento da Funed foi fechado?

O terreno, que pertence à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e estava cedido de forma provisória à Funed, foi requisitado para a construção do Complexo de Saúde Hospital Padre Eustáquio e do novo Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais (Lacen-MG). O projeto é considerado estratégico para a ampliação da infraestrutura de saúde no estado e demandou a liberação completa do espaço.

Qual o impacto para os servidores da Funed?

A decisão impacta diretamente a rotina e o orçamento dos funcionários, que agora precisam buscar alternativas em uma área de trânsito intenso e com poucas vagas disponíveis. Os principais desafios incluem: