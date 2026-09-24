Assine
overlay
Início Gerais
ESTACIONAMENTO

Onde os 200 servidores da Funed vão parar seus carros a partir de hoje

Estacionamentos particulares na Gameleira cobram até R$ 500 por mês; vias próximas são de tráfego rápido e têm fiscalização intensa

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
24/09/2026 11:39

compartilhe

×
Onde os 200 servidores da Funed vão parar seus carros a partir de hoje
O prédio da Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, e a rua no entorno onde servidores buscam alternativas de transporte crédito: Marcos Vieira/EM/DA.Press

Mais de 200 servidores da Fundação Ezequiel Dias (Funed) enfrentam, a partir desta quinta-feira (24/9), o desafio de encontrar um local para estacionar seus veículos na Região Oeste de Belo Horizonte. O estacionamento interno da instituição foi desativado para dar lugar às obras do Complexo de Saúde Hospital Padre Eustáquio, gerando incerteza e custos extras para os funcionários.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A medida, que visa ampliar a infraestrutura de saúde da capital mineira, transferiu o problema da falta de vagas diretamente para o bolso e a rotina dos colaboradores. A região do Bairro Gameleira, onde a Funed está localizada, possui vias de tráfego rápido e intensa fiscalização, tornando o estacionamento na rua uma opção arriscada e limitada.

Leia Mais

Quais as alternativas para estacionar perto da Funed?

A principal alternativa imediata para os servidores são os estacionamentos privados localizados no Bairro Gameleira e vizinhanças. No entanto, os valores representam um custo adicional significativo, com planos mensais que podem comprometer parte do salário.

Estacionar nas vias públicas próximas é uma opção de alto risco. A área é monitorada por agentes de trânsito devido ao fluxo intenso de veículos, o que aumenta a probabilidade de multas por paradas irregulares ou em locais proibidos, além da dificuldade de encontrar um espaço livre nos horários de pico.

O que a Funed diz sobre a falta de vagas?

A diretoria da Fundação Ezequiel Dias reconheceu o transtorno causado aos seus colaboradores e se comprometeu a encontrar uma solução. A instituição informou que está em negociação com estacionamentos próximos para viabilizar um convênio ou oferecer condições especiais aos servidores afetados pela medida.

A Funed informou que busca apresentar um plano definitivo para resolver a questão, mas não estabeleceu um prazo final. Enquanto isso, os funcionários terão de arcar individualmente com os custos ou buscar outras formas de deslocamento para o trabalho, como o transporte público ou aplicativos de transporte.

Por que o estacionamento da Funed foi fechado?

O terreno, que pertence à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e estava cedido de forma provisória à Funed, foi requisitado para a construção do Complexo de Saúde Hospital Padre Eustáquio e do novo Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais (Lacen-MG). O projeto é considerado estratégico para a ampliação da infraestrutura de saúde no estado e demandou a liberação completa do espaço.

Qual o impacto para os servidores da Funed?

A decisão impacta diretamente a rotina e o orçamento dos funcionários, que agora precisam buscar alternativas em uma área de trânsito intenso e com poucas vagas disponíveis. Os principais desafios incluem:

  • Custos elevados: estacionamentos particulares na região cobram mensalidades que podem chegar a R$ 500, um valor considerável para o orçamento dos servidores.

  • Escassez de vagas: as ruas do entorno, como a Avenida Amazonas e a Avenida Silva Lobo, são vias de tráfego rápido e fiscalização constante, dificultando o estacionamento regular.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Segurança: a necessidade de parar o carro mais longe do local de trabalho também gera preocupações com a segurança pessoal e do veículo.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay