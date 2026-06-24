Prédio da Funed abandonado há 30 anos será concluído e adaptado a novo uso
Unidade Fabril IV, planejada para produzir medicamentos por método de gravidade, será transformada em Unidade de Biotecnologia Computacional e Prototipagem
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A estrutura do prédio de produção de medicamentos por gravidade da Fundação Ezequiel Dias (Funed), no Bairro Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, atualmente inacabado e abandonado, será concluída para abrigar uma nova finalidade. No antigo prédio, cuja construção está paralisada há mais de 30 anos, será implantada a Unidade de Biotecnologia Computacional e Prototipagem da instituição.
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O investimento do projeto é de cerca de R$ 10 milhões. De acordo com o governo de Minas Gerais, a nova unidade vai atuar, por meio de plataformas, como uma ponte entre a pesquisa científica e a área industrial da Funed, com foco no desenvolvimento de medicamentos biotecnológicos, que chegarão à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Segundo o presidente da Funed, Felipe Attiê, parte dos projetos atualmente desenvolvidos em outras áreas da fundação será transferida para a nova unidade, além de outros novos que serão implantados, concentrando iniciativas estratégicas com alto valor agregado de pequena escala em um mesmo espaço.
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"A unidade permitirá que a Funed identifique com mais rapidez oportunidades para pesquisar, desenvolver e incorporar produtos inovadores, ampliando sua capacidade de criar soluções estratégicas para a saúde pública. A previsão é que a nova unidade entre em operação no final do segundo semestre deste ano".
Projeto ficou obsoleto antes de ser concluído
A construção da Unidade Fabril IV foi planejada no governo Hélio Garcia para ampliar a produção da Unidade I. A estrutura receberia a produção de medicamentos pelo método de via úmida, por gravidade. Esse modo de produção, porém, tornou-se obsoleto e não é mais utilizado na indústria farmacêutica.
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Nesse processo, os ingredientes são misturados a um líquido que faz com que as partículas se aglutinem, formando pequenos grânulos, que depois passam por uma etapa de secagem. Na produção por gravidade, o material avança pelas etapas simplesmente caindo de um nível para outro, aproveitando a ação da própria gravidade.