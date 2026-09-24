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REGIÃO LESTE

Acidente interdita trecho de avenida no Floresta, em BH

Ocorrência foi registrada entre as avenidas Assis Chateaubriand e Francisco Sales

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
24/09/2026 16:35 - atualizado em 24/09/2026 16:38

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Batida ocorreu no cruzamento das avenidas Assis Chataubriand com Francisco Sales
Batida ocorreu no cruzamento das avenidas Assis Chataubriand com Francisco Sales crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Um acidente entre um carro e um caminhão-baú interditou um trecho do cruzamento entre as avenidas Assis Chateaubriand com Francisco Sales, no Bairro Floresta, Região Leste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (24/9).

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Imagens registradas pela reportagem do Estado de Minas mostram o caminhão tombado na via e o carro com a parte dianteira danificada após a batida.

A PM foi acionada e a ocorrência segue em andamento. O Corpo de Bombeiros foi procurado, mas não retornou até a publicação desta matéria.

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A BHTrans, por sua vez, informou que está no local e que o serviço de reboque foi acionado. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, bem como não foram divulgadas informações sobre vítimas ou feridos.

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