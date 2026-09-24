Operação mira organização criminosa na Grande BH e prende 11

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Pelo menos 11 pessoas, suspeitas de integrarem uma organização criminosa em cidades de Minas Gerais e outros estados, foram presas nesta quinta-feira (24/9). De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), celulares e itens que serão usados para investigação foram apreendidos.

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Segundo a corporação, a ação resultou no cumprimento de 49 mandados judiciais, sendo 16 de prisão e 33 de busca e apreensão. Até o início da tarde, 11 haviam sido presas em cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A PCMG passará mais informações em coletiva de imprensa na tarde desta quinta.

Desde maio de 2025, a polícia investiga a atuação do grupo criminoso. Entre as estratégias da organização, a PCMG aponta tráfico interestadual de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais.

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A Operação Red Card foi deflagrada pelo Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), em atuação conjunta com a Diretoria de Inteligência Policial (DIP), da Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP/PCMG).