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Operação mira organização criminosa na Grande BH e prende 11

Ação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte; grupo é investigado por tráfico e lavagem de dinheiro

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
24/09/2026 15:34

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Polícia Civil (PC) ratificou a prisão do suspeito, preso em flagrante pela Polícia Militar (PM)
Na Operação Red Card, Polícia Civil cumpre 49 mandados judiciais, sendo 16 de prisão e 33 de busca e apreensão crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press

Pelo menos 11 pessoas, suspeitas de integrarem uma organização criminosa em cidades de Minas Gerais e outros estados, foram presas nesta quinta-feira (24/9). De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), celulares e itens que serão usados para investigação foram apreendidos.

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Segundo a corporação, a ação resultou no cumprimento de 49 mandados judiciais, sendo 16 de prisão e 33 de busca e apreensão. Até o início da tarde, 11 haviam sido presas em cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A PCMG passará mais informações em coletiva de imprensa na tarde desta quinta.

Desde maio de 2025, a polícia investiga a atuação do grupo criminoso. Entre as estratégias da organização, a PCMG aponta tráfico interestadual de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais.

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A Operação Red Card foi deflagrada pelo Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), em atuação conjunta com a Diretoria de Inteligência Policial (DIP), da Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP/PCMG).

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