PF prende oito em operação contra o crime organizado na Zona da Mata

Mais de 80 policiais federais participam, nesta quarta-feira (16/9), de uma operação contra organizações criminosas em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Ao todo, são cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, oito de prisão e oito medidas para transferência de presos investigados.

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A ação é realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Ficco/MG) e integra a Operação Força Integrada IV, mobilização nacional deflagrada simultaneamente em 24 estados brasileiros.

Em Juiz de Fora foram expedidos pela 2ª Vara Criminal quatro mandados de prisão preventiva e quatro de prisão temporária. Também são cumpridas outras medidas investigativas.

Até o momento, oito pessoas foram presas. Durante as diligências, foram apreendidos pacotes com entorpecentes e diversos aparelhos celulares.

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A Ficco/MG é coordenada pela Polícia Federal e reúne ainda as polícias Civil e Militar, a Polícia Penal de Minas Gerais e a Secretaria Nacional de Políticas Penais.