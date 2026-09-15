Assine
overlay
Início Gerais
OPERAÇÃO TREM FANTASMA

Justiça condena seis integrantes de organização crimonosa do Sul de Minas

Grupo desviava dinheiro público de municípios por meio de esquema envolvendo fornecimento de autopeças

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/09/2026 23:33

compartilhe

×
Crimes foram cometidos no município de Três Pontas, no Sul de Minas
Crimes foram cometidos no município de Três Pontas, no Sul de Minas crédito: Wikipedia/Reprodução

A Justiça condenou seis pessoas denunciadas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) no âmbito da segunda fase da Operação Trem Fantasma. A sentença reconheceu a prática dos crimes de organização criminosa, peculato e fraude contratual em um esquema de desvio de dinheiro público. O grupo recebia dinheiro de municípios para fornecer autopeças, mas não cumpria essa obrigação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O caso tem origem em uma investigação realizada em 2018, na cidade de Três Pontas, no Sul de Minas. Na primeira fase da operação, sete pessoas, entre servidores públicos e empresários, foram denunciadas pela prática de 24 crimes de organização criminosa, peculato, fraude em licitações e fraude na execução de contratos.

Os seis condenados são réus justamente nessa primeira fase. A decisão reconheceu, para três deles, a prática de 21 crimes de peculato, com penas que variam de 5 anos a 5 anos e 10 meses de reclusão, todas em regime inicial fechado.

Leia Mais

Outro condenado teve reconhecida a prática de oito crimes de peculato e foi sentenciado a três anos, dez meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

A sentença também condenou dois réus pelos crimes de organização criminosa, peculato e fraude em licitação. Um deles recebeu pena de 9 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 3 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O outro foi condenado a 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 3 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Somadas, as penas ultrapassam 45 anos de prisão e 190 dias-multa.

Tópicos relacionados:

justica sul-de-minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay