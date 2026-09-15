Assine
overlay
Início Gerais
TRANSPORTE PÚBLICO

Justiça intervém no transporte coletivo de Barbacena; saiba o que muda

Após denúncias de frota precária e acidentes, concessionária terá que abrir as contas e garantir a continuidade do serviço essencial na cidade

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/09/2026 09:26

compartilhe

×
Justiça intervém no transporte coletivo de Barbacena; saiba o que muda
Ônibus em chamas, um dos problemas citados pelo MPMG que levaram à decisão judicial contra a concessionária de transporte em Barbacena crédito: Divulgação/MPMG

A Justiça determinou, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que a concessionária responsável pelo transporte coletivo em Barbacena, no Campo das Vertentes, apresente seus documentos contábeis e financeiros. A decisão também exige que a empresa mantenha a continuidade do serviço e permita ampla fiscalização de suas atividades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A medida é resultado de uma Ação Civil Pública da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público contra a empresa Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda. e o município. A ação foi motivada por indícios de descumprimento contratual e precariedade na prestação do serviço.

Leia Mais

Entre os problemas identificados pelo MPMG estão a frota em mau estado, registros de incêndios em veículos e acidentes causados por falhas mecânicas. Também foram constatadas alterações unilaterais de linhas e deficiência na fiscalização do serviço pela prefeitura.

Na decisão, a juíza responsável pelo caso destacou que os fatos apontam para um cenário de comprometimento da segurança dos usuários. Segundo a magistrada, os elementos apresentados demonstram o risco de danos à população caso o serviço continue a ser prestado em condições inadequadas.

A concessionária tem o prazo de 15 dias para apresentar a documentação detalhada dos últimos 24 meses de contrato. Os documentos devem incluir informações sobre receitas, despesas, custos operacionais e o número de passageiros transportados. A empresa também não poderá interromper o serviço enquanto a concessão estiver em discussão administrativa ou judicial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o MPMG, a ação busca assegurar a continuidade e a qualidade do transporte público, considerado essencial para a população de Barbacena, além de garantir mais transparência na execução do contrato.

Tópicos relacionados:

barbacena mobilidade-urbana mpmg transporte-publico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay