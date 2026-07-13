Assine
overlay
Início Gerais
MINAS GERAIS

Justiça considera irregulares multas aplicadas pela Guarda Municipal

Decisão diz respeito às autuações de trânsito realizadas em Barbacena, na Região dos Campos das Vertentes, entre 6 de janeiro de 2021 e 31 de março de 2023

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
13/07/2026 19:23

compartilhe

SIGA
×
Caso aconteceu em Barbacena
Caso aconteceu em Barbacena crédito: Prefeitura Municipal de Barbacena/Divulgação

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) considerou ilegais as autuações de trânsito realizadas pela Guarda Municipal de Barbacena, na Região dos Campos das Vertentes, no período entre 6 de janeiro de 2021 e 31 de março de 2023. A decisão é referente a uma Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na ação, o promotor de Justiça Vinícius de Souza Chaves sustentou que a competência para a fiscalização de trânsito e a aplicação de multas no município era da Subsecretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana (Sutram) e que a delegação dessas atribuições à Guarda Municipal só poderia ocorrer por meio dos instrumentos legalmente previstos.

De acordo com a ação, um convênio firmado em 2019 autorizava a Guarda Municipal de Barbacena a exercer atividades de fiscalização de trânsito por 12 meses. Posteriormente, o acordo foi prorrogado por mais um ano, até que, em 6 de janeiro de 2021, o convênio foi encerrado. No entanto, mesmo sem respaldo documental, a Guarda Municipal continuou exercendo a atividade e lavrando autos de infração.

Leia Mais

Por outro lado, em 31 de março de 2023, foi publicada a Lei Municipal nº 5.204, que normatizou o exercício das atividades de fiscalização de trânsito pela Guarda Municipal. Uma decisão judicial anterior, de abril de 2024, havia determinado que o Executivo de Barbacena anulasse todos os autos de infração e multas lavrados a partir de 6 de janeiro de 2021 e devolvesse os valores pagos pelos condutores autuados.

Agora, a decisão acolheu apenas parcialmente o recurso da prefeitura. A Justiça manteve o entendimento de que as autuações realizadas após o término do convênio eram inválidas, mas concluiu que a nulidade deve alcançar apenas o período compreendido entre o encerramento do convênio e a publicação da lei municipal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que diz a lei?

De acordo com uma decisão de 2015 do Supremo Tribunal Federal (STF), "é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição das sanções administrativas legalmente previstas". Porém, para isso, segundo a Corte, é necessária a edição de lei específica e a celebração de convênio com os órgãos de trânsito.

Tópicos relacionados:

guarda-municipal multas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay