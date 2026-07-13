Nuvem de poeira encobre Congonhas e paralisa operações de mineradoras

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A combinação entre a estiagem prolongada e a intensificação de ventos na Região Central de Minas Gerais levou a Prefeitura de Congonhas a determinar, na tarde desse domingo (12/7), a suspensão temporária das operações das quatro principais mineradoras do município. A medida de controle ambiental foi adotada depois de uma névoa de poeira se formar e encobrir a cidade.

Segundo a Prefeitura de Congonhas, a situação evidenciou a insuficiência das ações de mitigação até então adotadas pelas empresas CSN, Vale, Ferro+ e Gerdau, que concentram mais de 96% das emissões de material particulado na região.

A intervenção do Executivo municipal foi motivada devido ao cenário meteorológico crítico. As ações de mitigação ambiental que vinham sendo implementadas pelas mineradoras para conter o arraste de terra em suas frentes de lavra, pátios de estocagem e vias internas também foram ponderadas pela prefeitura, que considerou-as insuficientes no momento.

Durante as ações de fiscalização conduzidas pelas equipes da administração municipal ainda nesse domingo (12/7), foi constatado que os complexos minerários das empresas já haviam interrompido as operações em cumprimento à ordem oficial.

O cenário de risco estava sendo monitorado pelas autoridades locais há dias. Na última semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Semam) havia emitido um ofício com caráter preventivo reforçando as orientações para o período de estiagem. O alerta cobria o intervalo entre os dias 7 e 14 de julho, indicando que os dias 7, 8, 10 e a tarde do dia 12 concentravam as maiores probabilidades de intensificação de névoas de terra devido às previsões de ventos rigorosos e solo exposto.

No comunicado anterior, a Diretoria de Gestão Ambiental recomendou expressamente o reforço na umectação de vias operacionais, controle de velocidade de veículos pesados, limpeza de acessos e monitoramento contínuo dos índices de qualidade do ar.

O município também havia orientado que, em caso de agravamento extremo do tempo, as atividades com maior potencial gerador de poeira fossem voluntariamente reprogramadas ou suspensas pelas mineradoras para preservar a saúde da população local.

Exigência de relatórios e posicionamento das empresas

Além de acatarem a ordem de paralisação obrigatória sob pena de autuações e novas vistorias-surpresa pelos órgãos de fiscalização, as mineradoras notificadas deverão apresentar à prefeitura um relatório técnico circunstanciado. O documento precisa detalhar todas as medidas de controle e engenharia ambiental que foram adotadas ao longo do domingo para tentar conter a dispersão de poluentes atmosféricos.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com as quatro mineradoras citadas a respeito da determinação municipal e do andamento de suas atividades, mas, até a publicação desta matéria, apenas a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) retornou os questionamentos.

Em nota, a CSN confirmou as paralisações operacionais ocorridas no domingo, mas não detalhou sobre o status atual de suas operações nesta segunda-feira (13/7). As empresas Vale, Ferro+ e Gerdau não responderam. O espaço segue aberto.



Histórico de queixas se estende por quase duas décadas

O episódio registrado nesse fim de semana não reflete um problema recente para os moradores de Congonhas. A insatisfação popular com a poeira e o material particulado gerados pela atividade extrativista na região é alvo de representações e denúncias formais há quase duas décadas.

Documentos oficiais da Polícia Militar Ambiental de agosto de 2008, fornecidos por fontes do Estado de Minas, detalham que o lançamento de poeira fina no ar já mobilizava fiscalizações preventivas na cidade naquela época.

Imagens cedidas ao Estado de Minas mostram parte de Congonhas encoberta de pó fino em 2008, ressaltando que o impasse socioambiental na região se arrasta há anos Imagens cedidas ao Estado de Minas Voltar Próximo

Há quase 18 anos, vistorias motivadas por solicitações do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Codema) constataram cenários muito semelhantes ao atual: grandes volumes de poeira carregados pelos ventos a partir das minas, pátios e estruturas operacionais afetando diretamente a visibilidade de motoristas e a qualidade de vida em bairros periféricos, como o Lamartine e o Jardim Vila Andreza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os registros da época apontavam que a suspensão de partículas de ferro no ar era decorrente das operações das mesmas empresas notificadas nesta semana, gerando impactos recorrentes à saúde pública e à rotina urbana nos períodos de estiagem.

