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Ministro assina acordo com PF para ampliar combate à mineração ilegal

Serão repassados R$ 20,3 milhões oriundos do acordo de Mariana para ampliar a fiscalização da atividade minerária por meio da compra de viaturas e equipamentos

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
03/07/2026 17:44

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Diretor da PF, Richard Murad Macedo, e ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira assinam acordo de repasses de recursos para fiscalizar mineração ilegal
Diretor da PF, Richard Murad Macedo, e ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinam acordo de repasses de recursos para fiscalizar mineração ilegal crédito: Alexandre Guszanche/ EM/D.A.Press

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinou nesta sexta-feira (3/7), na sede da Polícia Federal, em Belo Horizonte, o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Polícia Federal que destina R$ 20,3 milhões para o combate à mineração ilegal.

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Os recursos são oriundos do acordo, firmado em 2024, que garante recursos das empresas Samarco, Vale e BHP para ações de reparação e indenizações dos danos ambientais e socioeconômicos causados pelo rompimento da barragem de Mariana.

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"Minas Gerais conhece como ninguém as consequências de uma mineração sem controle. O novo acordo do Rio Doce não serve apenas para reparar o passado, mas para construir um futuro mais seguro. Ao fortalecer a atuação da Polícia Federal, estamos transformando a reparação em prevenção, combatendo a mineração ilegal, protegendo nossas riquezas minerais e garantindo mais segurança para as comunidades que vivem na Bacia do Rio Doce", disse Silveira.

De acordo com o superintendente da PF em Minas Gerais, os recursos serão investidos na compra de equipamentos que vão aumentar a capacidade de fiscalização da atividade minerária no estado, principalmente na região da Bacia do Rio Doce. Serão adquiridos viaturas, drones, sistemas de comunicação criptografada, equipamentos periciais e tecnologias de inteligência.

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De acordo com o superintendente, os investimentos vão ampliar a capacidade operacional da PF para atuar em áreas de difícil acesso e para fortalecer o monitoramento geoespacial, aprimorando as investigações relacionadas à mineração ilegal no estado. De acordo com ele, ganha a Bacia do Rio Doce, "mas também todo o estado de Minas Gerais através da aplicação indireta dessas ferramentas”.

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