Além de Itabira: 5 cidades em Minas Gerais que vivem da mineração
De polo do ouro a centro de extração de bauxita, conheça municípios mineiros que têm a atividade mineradora como pilar de sua história e desenvolvimento.
compartilheSIGA
Embora setores como serviços e agronegócio ganhem cada vez mais protagonismo na economia de Minas Gerais, a mineração continua sendo um pilar fundamental para centenas de municípios. A dependência dos royalties da atividade é uma realidade que vai muito além da icônica Itabira, terra natal do poeta Carlos Drummond de Andrade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A mineração molda a paisagem, a cultura e, principalmente, o orçamento de diversas cidades. A arrecadação de impostos, a geração de empregos diretos e indiretos e o desenvolvimento de infraestrutura local estão frequentemente atrelados aos projetos de extração mineral. Quando a atividade vai bem, a economia local floresce; em tempos de crise ou desastres, o impacto é devastador.
Leia Mais
A histórica corrida do ouro em Minas Gerais e suas marcas até hoje
Cidades do ouro em Minas: um roteiro por tesouros e histórias
7 cidades históricas de Minas Gerais para visitar em um fim de semana
Quais cidades de Minas vivem da mineração?
Além da conhecida Itabira, cidades como Nova Lima, Mariana, Congonhas, Conceição do Mato Dentro e Poços de Caldas têm suas economias e histórias intrinsecamente ligadas à extração de minérios, que vão do minério de ferro e ouro até a bauxita, matéria-prima do alumínio.
Conheça cinco desses municípios cuja identidade é inseparável da mineração:
Nova Lima: Localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a cidade é historicamente conhecida como um dos principais polos de extração de ouro do país. Grandes mineradoras operam na região há mais de um século, tornando o minério o pilar da economia e do desenvolvimento urbano local.
Mariana: Primeira capital de Minas Gerais, sua história se confunde com o ciclo do ouro. Hoje, a economia do município ainda depende fortemente da extração de minério de ferro, atividade que ganhou notoriedade mundial após o rompimento da barragem de Fundão, em 5 de novembro de 2015.
Congonhas: Famosa pelo santuário que abriga os profetas de Aleijadinho, a cidade tem no minério de ferro sua principal fonte de receita. A paisagem local é marcada tanto pelo patrimônio histórico quanto pelas gigantescas estruturas das minas que a cercam.
Conceição do Mato Dentro: O município se tornou um polo relevante para a mineração de ferro nas últimas décadas, com a instalação de um dos maiores complexos do setor no mundo, o Minas-Rio. O projeto transformou a dinâmica econômica e social da região.
Poços de Caldas: Diferente da maioria, a cidade no Sul de Minas se destaca pela extração de bauxita. A atividade impulsionou a industrialização local, especialmente com a instalação de importantes complexos de produção de alumínio, mostrando a diversidade da economia mineral do estado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.