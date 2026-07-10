Além de Itabira: 5 cidades em Minas Gerais que vivem da mineração

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Embora setores como serviços e agronegócio ganhem cada vez mais protagonismo na economia de Minas Gerais, a mineração continua sendo um pilar fundamental para centenas de municípios. A dependência dos royalties da atividade é uma realidade que vai muito além da icônica Itabira, terra natal do poeta Carlos Drummond de Andrade.

A mineração molda a paisagem, a cultura e, principalmente, o orçamento de diversas cidades. A arrecadação de impostos, a geração de empregos diretos e indiretos e o desenvolvimento de infraestrutura local estão frequentemente atrelados aos projetos de extração mineral. Quando a atividade vai bem, a economia local floresce; em tempos de crise ou desastres, o impacto é devastador.

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Quais cidades de Minas vivem da mineração?

Além da conhecida Itabira, cidades como Nova Lima, Mariana, Congonhas, Conceição do Mato Dentro e Poços de Caldas têm suas economias e histórias intrinsecamente ligadas à extração de minérios, que vão do minério de ferro e ouro até a bauxita, matéria-prima do alumínio.

Conheça cinco desses municípios cuja identidade é inseparável da mineração:

Nova Lima: Localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a cidade é historicamente conhecida como um dos principais polos de extração de ouro do país. Grandes mineradoras operam na região há mais de um século, tornando o minério o pilar da economia e do desenvolvimento urbano local. Mariana: Primeira capital de Minas Gerais, sua história se confunde com o ciclo do ouro. Hoje, a economia do município ainda depende fortemente da extração de minério de ferro, atividade que ganhou notoriedade mundial após o rompimento da barragem de Fundão, em 5 de novembro de 2015. Congonhas: Famosa pelo santuário que abriga os profetas de Aleijadinho, a cidade tem no minério de ferro sua principal fonte de receita. A paisagem local é marcada tanto pelo patrimônio histórico quanto pelas gigantescas estruturas das minas que a cercam. Conceição do Mato Dentro: O município se tornou um polo relevante para a mineração de ferro nas últimas décadas, com a instalação de um dos maiores complexos do setor no mundo, o Minas-Rio. O projeto transformou a dinâmica econômica e social da região. Poços de Caldas: Diferente da maioria, a cidade no Sul de Minas se destaca pela extração de bauxita. A atividade impulsionou a industrialização local, especialmente com a instalação de importantes complexos de produção de alumínio, mostrando a diversidade da economia mineral do estado. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.