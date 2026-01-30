A rota do ouro em Minas Gerais: 7 cidades históricas para visitar

A valorização recorde do ouro, impulsionada pela busca por segurança em tempos de instabilidade econômica global, desperta o interesse sobre a história desse metal precioso no Brasil. O epicentro dessa saga está em Minas Gerais, onde o ciclo do ouro, com seu auge no século 18 após as primeiras grandes descobertas no final do século 17, ajudou a financiar a Revolução Industrial inglesa e deixou um legado arquitetônico e cultural que pode ser visitado até hoje.

Viajar por essas cidades é como fazer uma imersão em um período de grande riqueza, arte e conflitos. As ruas de pedra, as igrejas com altares folheados e os casarões coloniais contam histórias de um Brasil que moldou o país que conhecemos. Cada destino oferece uma perspectiva única sobre essa época fascinante.

Cidades que contam a história do ouro

1. Ouro Preto: Antiga Vila Rica, é o símbolo máximo do período. Reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1980, a cidade abriga obras-primas de Aleijadinho e uma arquitetura que parece ter parado no tempo. Visitar suas ladeiras é caminhar pela história viva do ciclo do ouro.

2. Mariana: A primeira capital de Minas Gerais fica a poucos quilômetros de Ouro Preto e preserva um centro histórico charmoso. A Praça Minas Gerais, com suas igrejas gêmeas, e a Mina da Passagem, uma das maiores minas de ouro abertas à visitação do Brasil, são paradas obrigatórias.

3. Tiradentes: Com um ambiente bucólico e muito bem preservado, a cidade é um dos destinos mais procurados do estado. Além de sua relevância histórica ligada à Inconfidência Mineira, Tiradentes se destaca pela gastronomia e pelo artesanato local.

4. São João del Rei: Conhecida como a “terra onde os sinos falam”, a cidade mantém viva a tradição das badaladas que comunicavam eventos sociais. O centro histórico é rico em igrejas barrocas e abriga um interessante Museu Ferroviário.

5. Diamantina: Também Patrimônio Mundial, a cidade que nasceu da extração de diamantes revela uma cultura vibrante. Famosa por ter sido o lar de Chica da Silva, Diamantina encanta os visitantes com suas Vesperatas, apresentações musicais realizadas das sacadas dos casarões.

6. Sabará: Localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, Sabará possui um dos conjuntos barrocos mais importantes de Minas. A Igreja de Nossa Senhora do Ó, com suas influências chinesas, e o Museu do Ouro são destaques que revelam a opulência da época.

7. Congonhas: A cidade é o palco da obra mais expressiva de Aleijadinho: os Doze Profetas, esculpidos em pedra-sabão no adro do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. O conjunto, também Patrimônio Mundial, é uma representação poderosa da arte e da fé do período colonial.

