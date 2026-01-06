Cidades do ouro em Minas: um roteiro por tesouros e histórias

A recente notícia de moedas de ouro encontradas em uma fazenda reacendeu o fascínio por tesouros escondidos no Brasil. No entanto, não é preciso contar apenas com a sorte para mergulhar nesse universo. As cidades históricas de Minas Gerais oferecem um roteiro vivo e acessível pela história da maior corrida pelo ouro das Américas.

A partir do final do século XVII, quando o ouro foi descoberto, e ao longo de todo o século XVIII, a região foi o epicentro do chamado Ciclo do Ouro, um período que transformou a economia, a arte e a própria formação do país. O resultado desse tempo de riqueza e exploração é um legado de cidades charmosas, com igrejas suntuosas, casarões coloniais e ruas de pedra que parecem paradas no tempo.

Leia Mais

Explorar esse circuito é como fazer uma viagem ao passado, seguindo os passos de bandeirantes, escravizados e artistas que ergueram verdadeiras joias arquitetônicas nas montanhas mineiras. Cada destino revela uma parte diferente dessa narrativa fascinante.

Principais destinos do ouro

Ouro Preto é o ponto de partida obrigatório e o mais icônico dos destinos. Suas ladeiras íngremes abrigam o maior conjunto arquitetônico do barroco brasileiro, um tesouro reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1980. As igrejas, como a de São Francisco de Assis, exibem obras-primas do mestre Aleijadinho e pinturas de Mestre Ataíde.

A poucos quilômetros, Mariana se destaca por ser a primeira capital de Minas Gerais. Com um planejamento urbano mais organizado, a cidade oferece uma atmosfera tranquila. Uma visita à Mina da Passagem, uma importante mina histórica aberta ao público, proporciona uma experiência imersiva na dura rotina da extração mineral.

Já Tiradentes combina história com um forte apelo gastronômico e cultural. Famosa por suas pousadas charmosas e restaurantes premiados, a cidade é um convite para caminhadas sem pressa por suas ruas de pedra. A Matriz de Santo Antônio, com seu interior folheado a ouro, é uma parada indispensável.

Conectada a Tiradentes pela histórica locomotiva Maria Fumaça, São João del-Rei preserva um centro histórico imponente. A cidade possui um rico acervo de igrejas barrocas, como a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, e pontes de pedra que cruzam o Córrego do Lenheiro.

Como planejar sua viagem

A melhor época para visitar a região é durante a estação seca, entre os meses de abril e setembro, quando o clima é mais ameno e as chuvas são menos frequentes. Isso facilita as caminhadas e a exploração das atrações. Considere que, devido à altitude, o clima pode variar bastante, com noites mais frias.

Para percorrer o circuito com flexibilidade, a opção mais recomendada é alugar um carro. As estradas que conectam os principais municípios são bem sinalizadas. Um roteiro comum parte de Belo Horizonte em direção a Ouro Preto e Mariana, seguindo depois para São João del-Rei e Tiradentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.