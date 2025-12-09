7 cidades históricas de Minas Gerais para visitar em um fim de semana

Minas Gerais oferece uma viagem no tempo a poucas horas de grandes capitais. Para quem busca uma escapada de fim de semana, as cidades históricas do estado são o destino perfeito, combinando ruas de pedra, igrejas barrocas e a famosa culinária local em um roteiro que recarrega as energias.

O charme da arquitetura colonial, preservada em cada detalhe, serve de cenário para uma imersão na cultura brasileira. Cada destino tem sua própria identidade, mas todos compartilham a hospitalidade mineira e um ritmo mais tranquilo, ideal para desacelerar da rotina agitada. Planejar essa viagem é simples e recompensador.

Para ajudar no roteiro, separamos sete destinos que são verdadeiros tesouros a céu aberto.

Ouro Preto

Principal expoente do ciclo do ouro, a cidade é um museu a céu aberto e Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Suas ladeiras revelam igrejas com obras de Aleijadinho, como a de São Francisco de Assis, que exibe o talento do artista em sua fachada e interior, além de casarões coloniais que abrigam museus, ateliês e restaurantes charmosos. Tiradentes

Com um centro histórico perfeitamente preservado, Tiradentes parece um cenário de novela. A Matriz de Santo Antônio é um dos seus cartões-postais. A cidade também é um polo gastronômico e cultural, com ótimos restaurantes e um famoso festival de cinema. O passeio de maria-fumaça até São João del-Rei é imperdível. Mariana

Primeira capital de Minas Gerais, Mariana fica a poucos quilômetros de Ouro Preto, permitindo uma visita casada. A Praça Minas Gerais é o coração da cidade, onde as igrejas de São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo ficam frente a frente. A antiga mina de ouro da Passagem oferece um tour subterrâneo fascinante. São João del-Rei

Conhecida como a terra onde os sinos falam, a cidade tem um rico acervo barroco, com destaque para a Igreja de São Francisco de Assis. Seu centro histórico movimentado mistura o antigo e o novo, com lojas, cafés e um comércio vibrante. É o ponto final do passeio de maria-fumaça que parte de Tiradentes. Diamantina

Terra de Juscelino Kubitschek e Chica da Silva, Diamantina também é Patrimônio Cultural da Humanidade. Famosa pela Vesperata, um evento musical em que os artistas se apresentam das sacadas dos casarões, a cidade oferece uma experiência cultural única em meio a paisagens deslumbrantes. Congonhas

O grande destaque da cidade é o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, que abriga a obra-prima de Aleijadinho: as esculturas dos Doze Profetas, feitas em pedra-sabão. A riqueza de detalhes e a expressividade das peças fazem de Congonhas uma parada obrigatória para quem se interessa por arte sacra. Sabará

Uma das cidades mais antigas do estado, Sabará está localizada bem perto de Belo Horizonte. É conhecida por suas igrejas com interior folheado a ouro, como a Matriz de Nossa Senhora da Conceição e a de Nossa Senhora do Ó. A cidade também é famosa pelo Festival da Jabuticaba, que celebra a fruta local.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.