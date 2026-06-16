Mariana, a primaz espiritual de Minas

Na última vez em que estive com Dom Airton José dos Santos, arcebispo metropolitano de Mariana, tive a sensação de entrar em uma região profunda do imaginário mineiro. Era sábado de Corpus Christi. Assisti à missa, acompanhei a procissão pelas ruas da cidade e, depois, fui recebido por ele para um café. Dom Airton me falou dos arquivos da arquidiocese, da biblioteca dos bispos, da Folhinha de Mariana e das memórias guardadas. Em Mariana, a história não parece estar apenas nos livros: está nas paredes, nas ruas, nos sinos, nas procissões e no modo como a cidade respira. Foi a partir dessa visita que uma pergunta voltou a mim: por que, no Dia de Minas, voltamos a Mariana?



No próximo dia 16 de julho, Minas Gerais voltará simbolicamente à sua cidade primaz. Não se trata apenas de homenagear a primeira vila, a primeira cidade ou a primeira capital mineira. Ao retornar a Mariana, Minas reconhece uma de suas matrizes fundamentais – o lugar onde o território começou a ganhar forma oficial, urbana, religiosa, artística e documental.



Minas é maior do que Mariana. Há muitas Minas antes dela e para além dela. Mas Mariana é o ponto em que uma dessas Minas – talvez a mais oficial, cristã, barroca, urbana e institucional – começa a se reconhecer como forma. Mariana não explica Minas inteira. Mas talvez explique uma das maneiras pelas quais Minas aprendeu a durar. Às margens do Ribeirão do Carmo, chegaram os bandeirantes paulistas em busca do ouro. Ali começa a se ordenar uma forma de Minas: água, ouro, montanha, fé, conflito, trabalho e cidade.



A própria palavra Mariana merece ser escutada. Oficialmente, a antiga Vila do Carmo foi elevada à condição de cidade em 1745 e recebeu o nome em homenagem à rainha Maria Ana d’Áustria, esposa de Dom João V. Mas, em Minas, os nomes ganham ressonância no território, no uso, na devoção e na memória. Mariana nasce como homenagem a uma rainha, mas passa a soar como cidade de Maria. Não por acaso, o 16 de julho é dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Mariana. A cidade nasceu Vila do Carmo, tornou-se Mariana e permanece sob o signo mariano. Como se o Estado, ao buscar uma de suas origens, reencontrasse também uma casa-mãe.



A Igreja já estava em Minas antes da Diocese de Mariana. Mas o que começa em Mariana é outra coisa: a oficialização episcopal de Minas. Quando Dom Frei Manoel da Cruz tomou posse canônica em 1748, a cidade se consolidou como sexta diocese do Brasil e primeira cabeça religiosa própria de Minas. Antes disso, a vida espiritual do território estava vinculada ao Rio de Janeiro.



Mariana tornou-se, então, uma capital espiritual. Mesmo quando o poder político se deslocou para Vila Rica, depois Ouro Preto, a sede episcopal permaneceu em Mariana. Ouro Preto se afirmou como centro do ouro e da administração. Mariana permaneceu como centro da fé, da formação, do arquivo, do seminário, do rito e da longa duração.



Essa dupla centralidade ajuda a compreender Minas. De um lado, a cobrança, o governo, a mineração. De outro, o sino, a procissão, a catedral, os livros paroquiais, as irmandades e a organização espiritual do território.



Sou de um tempo em que as avós ainda se guiavam pela Folhinha de Mariana. Ali estavam os santos, as festas, as fases da lua, o tempo de plantar e os sinais da chuva. Não era apenas um calendário. Era uma cosmologia doméstica.



Talvez venha daí uma parte da capacidade mineira de resolver problemas. O mineiro aprendeu cedo a ler sinais, a combinar prudência e espera. Mariana ajuda a compreender uma das matrizes da mineiridade: mediação, memória, senso comunitário, capacidade de compor antes de romper.



Mariana deve ser lida também como obra urbana e espiritual. Na Praça Minas Gerais, duas igrejas – São Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo – estão diante da antiga Casa de Câmara e Cadeia. Fé, arte, política, justiça e memória se encontram em poucos metros.



A Igreja trouxe para Minas a gramática do barroco. Em Minas, essa linguagem encontrou ouro, madeira, pedra-sabão, montanha, escravidão, mestiçagem, irmandades e inteligência artesanal. Aleijadinho deu corpo à pedra; Mestre Ataíde, nascido em Mariana, pintou os céus. Entre os dois, Minas encontrou corpo e luz, terra e transcendência.



No Dia de Minas, Mariana nos recorda que um estado não se forma apenas por economia, administração e poder. Forma-se também por símbolos, ritos, instituições, memória, ofícios e arte.



Minas não nasceu apenas do ouro. Nasceu também do sino, da praça diante da igreja, das irmandades, dos arquivos, dos seminários, das procissões, da Folhinha, do barroco e da arte que ensinou o ouro a virar luz. Talvez a mineiridade seja isso: transformar conflito em composição, memória em pertencimento, fé em arte, pedra em cidade e ouro em luz.

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No dia 16 de julho, quando Minas retorna simbolicamente a Mariana, não celebra apenas o passado. Reencontra uma pergunta: que parte de nossa origem ainda é capaz de orientar nosso futuro?