BH: DJ que atropelou ex no Barreiro seguirá preso

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Justiça de Belo Horizonte determinou nesta terça-feira (15/9) que o DJ Junio Guilherme Borges, de 25 anos, suspeito de atropelar duas vezes a ex-companheira, de 24, no Bairro Cardoso, na Região do Barreiro, continuará preso.

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O homem foi preso no domingo, em cumprimento a um mandado expedido pelo 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belo Horizonte. A decisão foi proferida pelo juiz Valter Guilherme Alves Costa durante audiência de custódia realizada no mesmo dia do cumprimento da ordem judicial.

A defesa do acusado solicitou a requisição com urgência das imagens de segurança das câmeras da portaria do Condomínio Reserva dos Bosques, no Bairro Palmeiras, referentes aos dias 9 e 10 , entre 20h e 21h. O magistrado determinou que o pedido de produção de provas seja analisado em caráter de urgência pelo juízo de origem.

Sem apontamento de irregularidades na prisão ou violações aos direitos do autuado, o Ministério Público manifestou-se pela legalidade da medida, e os autos foram remetidos para o juizado especializado para o prosseguimento das etapas processuais. O processo, agora, é enviado para a Vara de origem.

Relembre

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (9/9), dois dias depois de a mulher procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e solicitar uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Segundo o relato feito à Polícia Militar (PM), os dois haviam discutido na segunda-feira (7/9).

De acordo com a ocorrência, a vítima e Junio haviam terminado o relacionamento e feito um acordo verbal para dividir os bens. Ela ficaria com um Ford Fiesta, enquanto o homem permaneceria com o apartamento. O carro, entretanto, estava registrado em nome dele. Na quarta-feira, Junio teria ido até a casa da ex e retirado o veículo sem autorização, segundo o relato da mulher à PM.

Ao perceber que o carro havia sido levado, a vítima foi até a casa dos pais do ex-companheiro, no Bairro Santa Cecília, também no Barreiro, para tentar recuperar o veículo. Ela não foi atendida no imóvel e decidiu ir embora.

Ainda conforme o registro policial, a mulher foi surpreendida pelo ex-companheiro quando deixava o local. Ele estaria dirigindo o Ford Fiesta e a atropelou. A vítima conseguiu se levantar e deixou o endereço em uma motocicleta Honda Titan.

Na Avenida Manoel Salles Barbosa, segundo a ocorrência, o homem voltou a persegui-la e fechou a motocicleta com o carro, provocando uma colisão. Com a queda da mulher, o suspeito teria engatado a marcha à ré e passado novamente com o veículo sobre ela e a motocicleta. Na sequência, fugiu. A ação foi registrada por câmeras de segurança da região.

Vítima precisou passar por cirurgia

O Corpo de Bombeiros socorreu a mulher e a levou inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barreiro, com suspeita de fratura na perna direita. Depois, ela foi transferida para o Hospital João XXIII, devido à necessidade de procedimento cirúrgico. A perícia da Polícia Civil (PC) também foi acionada.

Até o fim da ocorrência registrada no dia do crime, Junio não havia sido localizado. Ele acabou preso quatro dias depois, no domingo (13/9), por força do mandado expedido pela Justiça.

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A investigação trata o caso como tentativa de feminicídio. A prisão agora será analisada em audiência de custódia, marcada para as 9h desta terça-feira. A decisão deverá definir se Junio permanecerá preso ou se terá a situação cautelar alterada.