BH: DJ que atropelou ex no Barreiro seguirá preso
Junio Guilherme Borges foi detido no domingo (13/9), por força de mandado de prisão expedido pela Justiça; audiência de custódia está marcada para esta terça-feira (15/9)
compartilhe
A Justiça de Belo Horizonte determinou nesta terça-feira (15/9) que o DJ Junio Guilherme Borges, de 25 anos, suspeito de atropelar duas vezes a ex-companheira, de 24, no Bairro Cardoso, na Região do Barreiro, continuará preso.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O homem foi preso no domingo, em cumprimento a um mandado expedido pelo 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belo Horizonte. A decisão foi proferida pelo juiz Valter Guilherme Alves Costa durante audiência de custódia realizada no mesmo dia do cumprimento da ordem judicial.
A defesa do acusado solicitou a requisição com urgência das imagens de segurança das câmeras da portaria do Condomínio Reserva dos Bosques, no Bairro Palmeiras, referentes aos dias 9 e 10 , entre 20h e 21h. O magistrado determinou que o pedido de produção de provas seja analisado em caráter de urgência pelo juízo de origem.
Sem apontamento de irregularidades na prisão ou violações aos direitos do autuado, o Ministério Público manifestou-se pela legalidade da medida, e os autos foram remetidos para o juizado especializado para o prosseguimento das etapas processuais. O processo, agora, é enviado para a Vara de origem.
Leia Mais
Relembre
O caso ocorreu na noite de quarta-feira (9/9), dois dias depois de a mulher procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e solicitar uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Segundo o relato feito à Polícia Militar (PM), os dois haviam discutido na segunda-feira (7/9).
De acordo com a ocorrência, a vítima e Junio haviam terminado o relacionamento e feito um acordo verbal para dividir os bens. Ela ficaria com um Ford Fiesta, enquanto o homem permaneceria com o apartamento. O carro, entretanto, estava registrado em nome dele. Na quarta-feira, Junio teria ido até a casa da ex e retirado o veículo sem autorização, segundo o relato da mulher à PM.
Ao perceber que o carro havia sido levado, a vítima foi até a casa dos pais do ex-companheiro, no Bairro Santa Cecília, também no Barreiro, para tentar recuperar o veículo. Ela não foi atendida no imóvel e decidiu ir embora.
Ainda conforme o registro policial, a mulher foi surpreendida pelo ex-companheiro quando deixava o local. Ele estaria dirigindo o Ford Fiesta e a atropelou. A vítima conseguiu se levantar e deixou o endereço em uma motocicleta Honda Titan.
Na Avenida Manoel Salles Barbosa, segundo a ocorrência, o homem voltou a persegui-la e fechou a motocicleta com o carro, provocando uma colisão. Com a queda da mulher, o suspeito teria engatado a marcha à ré e passado novamente com o veículo sobre ela e a motocicleta. Na sequência, fugiu. A ação foi registrada por câmeras de segurança da região.
Vítima precisou passar por cirurgia
O Corpo de Bombeiros socorreu a mulher e a levou inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barreiro, com suspeita de fratura na perna direita. Depois, ela foi transferida para o Hospital João XXIII, devido à necessidade de procedimento cirúrgico. A perícia da Polícia Civil (PC) também foi acionada.
Até o fim da ocorrência registrada no dia do crime, Junio não havia sido localizado. Ele acabou preso quatro dias depois, no domingo (13/9), por força do mandado expedido pela Justiça.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A investigação trata o caso como tentativa de feminicídio. A prisão agora será analisada em audiência de custódia, marcada para as 9h desta terça-feira. A decisão deverá definir se Junio permanecerá preso ou se terá a situação cautelar alterada.