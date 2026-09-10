Tragédia na BR-262: ciclista morre atropelado em Nova Serrana
Acidente fatal ocorreu durante manobra de acesso à via marginal. Motorista de 27 anos seguia sentido interior quando atingiu a vítima. Veja os detalhes
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Um ciclista de 56 anos morreu atropelado por um carro na noite dessa quarta-feira (9/9) no km 439,6 da BR-262, em Nova Serrana, no Centro-Oeste mineiro.
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O acidente aconteceu por volta das 18h30. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um HB20, com placa de Pitangui, seguia no sentido Belo Horizonte–interior quando o motorista tentou acessar a via marginal da rodovia.
Durante a manobra, o veículo atingiu a bicicleta, que também transitava pela via.
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O ciclista morreu ainda no local. O motorista do HB20, de 27 anos, não ficou ferido. O corpo da vítima foi removido por uma funerária. Apesar do acidente, não houve necessidade de interdição da BR-262.