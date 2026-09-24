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MORTE CONFIRMADA

Trabalhador morre em desabamento de teto de frigorífico em Brumadinho

Oito funcionários estavam no local no momento do desabamento; segundo informações preliminares dos bombeiros, seis teriam ficado inconscientes

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Wellington Barbosa
Bruno Luis Barros
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
24/09/2026 06:18 - atualizado em 24/09/2026 06:47

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Funcionários são atingidos por desabamento dentro de fábrica em Brumadinho
Funcionários são atingidos por desabamento dentro de fábrica em Brumadinho crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma pessoa morreu depois que o teto de um frigorífico desabou sobre trabalhadores no fim da tarde dessa quarta-feira (23/9), em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, oito funcionários estavam no local no momento do desabamento. Seis deles teriam ficado inconscientes.

Os bombeiros foram acionados por volta das 17h para atender à ocorrência na Rua Sioney Pinto, no distrito de Conceição do Itaguá. O imóvel abriga uma indústria de carnes e derivados suínos.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Brumadinho e de São Joaquim de Bicas foram mobilizadas para socorrer as vítimas.

Vazamento de água

Depois do desabamento, também foi registrado um vazamento de água em outro ponto da fábrica. Segundo o proprietário, tubulações de água passavam pelas placas da estrutura que cederam e acabaram se rompendo durante o desabamento.

Os registros foram fechados para conter o vazamento e, conforme os bombeiros, o risco relacionado à água foi eliminado.

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Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde das demais vítimas nem sobre o que teria provocado o desabamento.

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